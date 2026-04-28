高雄三名高二生科研合作展現創意 代表高雄挺進全國科展

高雄三位高二生科研合作展現創意代表高雄挺進全國科展。（高雄小港高中提供）

高市第66屆中小學科學展覽會，市立小港高中3位高二學生以創新物理基礎概念，將抽象的物理變成看得見的現象，研究水在表面向外擴散的原因與過程，勇奪「高中組物理與天文學科」第一名與創意獎，將代表高雄市參加全國科展競賽。

獲獎學生分別是連茂程、蔡竣宇與羅紹齊，他們以「我們（We）說的才算數：以韋伯數（We）之值描述疏水板下水薄膜擴散的機制」為題，解釋水在表面形成薄薄一層，並向外擴散的原因與過程，從13組入圍隊伍中脫穎而出，勇奪第一名與創意獎雙料殊榮。

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指導老師高嘉村說，作品以基礎物理概念架構出模型，描述出水薄膜擴散的機制，作品能在全市競賽中脫穎而出，關鍵在於學生以高中物理基礎概念，透過因次分析法建立模型，並搭配實驗設計，成功描述出需高度數學能力才能解釋的複雜現象。

學校表示，團隊分工明確，連茂程擔任操作實驗、羅紹齊專注紀錄、蔡竣宇負責程式建模，3人合作無間，整個研究自去年高一升高二的暑假展開，期間也曾面臨實驗失敗的情況，但有指導老師們一路陪伴，鼓勵大家「不要放棄、不著急、一步步解決」。

回顧參賽歷程，3人都表示科展不僅是一場競賽，更是一段學習規劃研究步驟、解決問題與練習精準表達的過程；小港高中校長薛鈺勤表示，獲獎的榮耀是師生共同努力的結晶，更是孩子適性發展、站上舞台發光的最佳見證。

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