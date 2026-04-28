墾丁不只速食店！冠軍牛肉麵主廚返鄉 再現恆春隱藏美味

陳志吉曾任墾丁五星級大飯店主廚、並勇奪第九屆國際牛肉麵節紅燒組冠軍。（記者蔡宗憲攝）

墾丁地區近期面臨國旅觀光不景氣的挑戰，但在大環境的低迷中，恆春半島仍有許多業者默默耕耘，試圖以實力與溫度留住旅客的心。曾任墾丁五星級大飯店主廚、並勇奪第九屆國際牛肉麵節紅燒組冠軍的陳志吉，退休後選擇回歸家鄉，將當年的冠軍美味帶入恆春市區小店，搭配妻子研發的健康果昔與私房滷味，這碗蘊含「親情味」的冠軍麵，意外成隱藏美味。

十三年前，陳志吉以西餐主廚身分挑戰台北國際牛肉麵節，他巧妙結合家鄉特產，以屏東洋蔥、牛骨為底，將洋蔥與花椒、薑、蒜乾炒爆香，再放入八角、草果、丁香及肉桂等藥材精燉三小時，熬製出帶有洋蔥甜味、溫潤不嗆辣的湯頭。這碗紅燒牛肉麵一舉奪下全國總冠軍，打破了傳統紅燒偏重口味的印象，更受到親子客群的青睞。

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陳志吉感慨表示，自己是「庄腳囝仔」出身，一路上從學徒打拚到五星級飯店主廚，對牛肉麵始終有一份特殊情感。以前追求的是「香、濃、辣」的地道外省口味，但回到瑯嶠（恆春舊稱）後，他重新思索「人、時、地、物」的結合，調整口味以適應在地鄉親與遊客的健康需求。

除了主打肉大塊且湯頭甘甜的冠軍牛肉麵，老闆娘的巧手也為小店增色不少。為了迎合健康趨勢，店內推出自製低GI果昔飲料，以及紅燒牛筋牛肚拼盤、私房泡菜、古早味醃腸等精緻小菜。特別的是，店內還傳承了恆春老街「柯家大麵」的手藝，這碗「古早味娘的麵」與豬血湯，不僅是地方風味的延續，更是一碗充滿親情回憶的暖心滋味。

恆春鎮長尤史經在品嚐後也讚不絕口，認為冠軍主廚回鄉創業，對提振地方觀光與餐飲水準具有正面指標意義。在墾丁旅遊市場重整之際，許多隱藏在巷弄間職人堅持，或許正是吸引遊客重新走回恆春半島的理由。

冠軍牛肉麵主廚返鄉 再現恆春隱藏美味。（記者蔡宗憲攝）

店內不少精緻小菜。（記者蔡宗憲攝）

恆春鎮長尤史經（左一）在品嚐後也讚不絕口，認為冠軍主廚回鄉創業，對提振地方觀光與餐飲水準具有正面指標意義。（記者蔡宗憲攝）

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