台東縣5/5啟動免費帶狀疱疹疫苗 符合資格者可至衛生所接種

台東縣帶狀疱疹疫苗5/5開打，符合表列資格者可免費接種。（記者黃明堂翻攝）

為強化民眾對抗帶狀疱疹病毒，守護弱勢族群與高風險長者健康，台東縣將於5月5日啟動帶狀疱疹疫苗補助接種措施，接種對象須設籍在台東縣且具有以下任一條件：50歲以上低收或中低收入戶、65歲（原住民55歲）以上具有高風險疾病（癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風濕性關節炎、人類免疫缺乏病毒感染、使用免疫抑制劑患者等）之民眾，符合條件者可至衛生所完成接種。

衛生局表示，俗稱「皮蛇」好發於50歲以上成年人，隨著人口老化與慢性疾病增加，帶狀疱疹的發生率逐年上升。感染後不僅會引起皮膚劇烈疼痛，還可能留下長期神經痛的後遺症，影響生活品質，接種疫苗可有效預防，但疫苗費用高昂，一劑疫苗約8千至9千5百元，使多數民眾卻步。為了降低弱勢族群及長輩的負擔，也降低帶狀疱疹造成的神經疼痛與不便，並提升民眾防護力及健康，縣府特別規劃115年推出疫苗補助方案，讓民眾能以更親民更便利的方式獲得免疫保護。

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衛生局指出，接種期程分三階段接種，第一階段（5/5~5/18）開放50歲以上低收或中低收入戶民眾至戶籍地衛生所接種疫苗、第二階段（5/19~6/1）開放65歲（原住民55歲）以上具有高風險疾病之民眾至戶籍地衛生所接種疫苗、第三階段（6/2起）開放三類對象可跨鄉鎮衛生所接種疫苗。

115年度共採購900劑帶狀疱疹疫苗，並依各鄉鎮符合補助條件之戶籍人口數分配疫苗數量，若該鄉鎮第一階段疫苗數量用罄即提早結束接種。帶狀疱疹疫苗需接種兩劑，兩劑接種間隔為2至6個月，接種完第一劑的民眾請留意第二劑疫苗接種的區間，完整接種兩劑疫苗保護力達90%，且接種後11年保護力仍可維持87.7%。

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