半夜驚醒難再眠 中醫調理助擺脫安眠藥

高雄秀傳紀念醫院中醫部醫師江驊修強調，安眠藥非萬能解方，失眠應找出真正原因，通過調理體質，使身體恢復平衡而幫助睡眠。（高雄秀傳紀念醫院提供）

1名46歲婦人晚上不易入睡，半夜2、3點醒後又睡不著，由於長期服用安眠、助眠藥物，白天易感煩躁、疲倦，高雄秀傳紀念醫院中醫師江驊修以中藥、針灸調理，並配合西醫治療，婦人不用安眠藥物已可入睡。

江驊修表示，許多人有飽受長期失眠的困擾，慢性失眠的定義為每週至少3天、持續3個月以上入睡困難、半夜醒來或早醒，且導致白天疲倦或情緒不穩等症狀。

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他說，門診中半夜醒的患者很常見，有些患者入睡後，常在三更半夜或凌晨突然醒來，就難以再入睡，半夜醒來原因很多，多數是夜間睡眠不夠穩定，容易因內在或外在環境輕微干擾而醒來，另夜間頻尿或腸胃不適也是打斷睡眠的因素之一。

江驊修表示，就診婦人經診斷為肝腎陰虛、虛火上擾心神而失眠，經中藥與針灸調理後，婦人的睡眠狀況逐步改善，初期入睡時間縮短，半夜醒來後也較能再入眠，安眠藥從3顆逐漸減為1.5顆，隨著持續調整夜間睡眠穩定度，可在30分鐘內入睡，半夜偶爾醒來1次也能很快再入睡，白天的煩躁與疲勞感明顯改善，經配合西醫治療，婦人已不使用安眠藥物。

江驊修強調，安眠藥非萬能解方，有些安眠藥物具有依賴性、耐受性和白天昏睡等其他副作用，在中醫觀點，失眠是體內五臟六腑失衡的表現之一，應找出真正原因，通過調理體質，使身體恢復平衡而幫助睡眠。

他建議民眾睡前可自行按摩耳垂後方的「安眠穴」，約5至10分鐘，可鎮靜安神有助睡眠，此外，保持生活作息規律，中午過後避免咖啡、茶類等攝取，睡前2小時避免喝水等，皆有助於改善睡眠品質。

中醫師建議民眾睡前可自行按摩耳垂後方的「安眠穴」，約5至10分鐘，可鎮靜安神有助睡眠。（高雄秀傳紀念醫院提供）

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