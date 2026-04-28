春夏交替登山風險增 林保署提醒行前注意4件事

雨季登山風險增，林保署提醒山友注意登山安全。（資料照）

受亞熱帶季風氣候影響，台灣每年4至5月春夏交替期間常出現滯留鋒降雨及間歇性豪雨，山區易發生溪水暴漲、山洪及邊坡土石崩落等情形，林業及自然保育署南投分署建議山友出發前應注意掌握當地氣象預報等4件事，並確實完成行前檢核，審慎評估環境風險，確保登山活動安全，才能安心享受山林之美。

南投分署表示，夏季為登山活動旺季，但也是氣候最不穩定、風險最高時期。民眾規劃入山前，應依規定辦理入山及入園申請，並查詢道路通行及相關管制資訊，確認路線狀況安全無虞，同時建議由具備林地經驗領隊帶領，並確認隊伍成員具備基本高山攀登能力、良好體能及必要林地生存技能，以降低登山活動風險。

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尤其出發前應確實完成4項行前檢核，包括：1、掌握當地氣象預報及災害警示資訊；2、告知親友登山行程及預計往返時間，並遵守入山入園相關規定；3、備妥並熟悉操作各項登山裝備，如通訊設備、頭燈、防水保暖衣物、糧食、地圖及行動電源等；4、避免單獨行動，並依個人體能狀況選擇適當路線，同行隊員也應具備基本急救應變能力，以因應突發狀況。

南投分署強調，山區氣候變化迅速，活動期間若遇天候惡化，應立即中止行程，尋找安全地點避難，並設法對外聯繫求援。如發生緊急事故，可撥打119、110或112等救難專線請求協助。

台灣春夏交替季節，山區氣候變化迅速，登山風險升高。（林保署南投分署提供）

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