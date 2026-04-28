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    今暖熱週三、四各地防雷陣雨 專家曝下週將有首波梅雨鋒面

    2026/04/28 06:29 即時新聞／綜合報導
    颱風論壇指出，一道移動性鋒面將於週三至四之間影響台灣，鋒面通過時各地有雷陣雨，通過後天氣逐漸放晴。預估再下一波鋒面影響時間，大約在下週一前後。（圖擷自臉書）

    颱風論壇指出，一道移動性鋒面將於週三至四之間影響台灣，鋒面通過時各地有雷陣雨，通過後天氣逐漸放晴。預估再下一波鋒面影響時間，大約在下週一前後。（圖擷自臉書）

    氣象專家指出，近日天氣多變，週三鋒面通過前各地高溫悶熱，週三、四將有移動性鋒面影響台灣，通過時各地有雷陣雨，北台轉涼。週五、六鋒面遠離天氣再轉晴。不過下週一至週四「梅雨季」首波鋒面可能影響北部，不過目前各國模式的模擬差異仍大，具體影響仍需持續觀察。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，一道移動性鋒面將於週三至四之間影響台灣，鋒面通過時各地有雷陣雨，通過後天氣逐漸放晴。預估再下一波鋒面影響時間，大約在下週一前後。

    颱風論壇表示，週三鋒面通過前，南風盛行，各地高溫悶熱，週四鋒面通過後，轉短暫東北風，涼爽舒適。週末風向再度轉南，氣溫回升，又回到炎熱格局 。

    颱風論壇提醒，近日氣溫起伏明顯，需注意涼熱變化。本週風向南北交替，北台灣氣溫起伏尤為明顯，早晚溫差大，適時增減衣物，別讓自己感冒了！

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨各地低溫約在17、18度，今日至明上午南方水氣略增，各地大致晴時多雲、馬祖有濃霧；白天暖熱、早晚涼；東半部偶有局部短暫降雨，今日午後山區偶有局部零星飄雨的機率。各地區氣溫如下：北部18至33度、中部18至33度、南部18至35度、東部17至32度。

    吳德榮表示，明下午鋒面逼近、挾局部陣雨、雷雨，中部以北天氣驟變；週四鋒面影響，中部以北及南部山區有局部陣雨及雷雨，北台轉涼。週五、六鋒面遠離，天氣轉晴熱、氣溫升，山區午後偶有局部降雨的機率。下週日南方水氣略增，各地大致晴時多雲、馬祖易有霧；白天暖熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

    吳德榮提到，下週一至週四「梅雨季」首波鋒面，在北部陸地或在北部海面一帶徘徊。各國模式、對各地區逐日的晴雨及降雨強度的模擬，差異甚大，且持續調整，應繼續觀察。

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