台鐵力籌1.5億元！高雄「帝冠車站」修復計畫估7月發包

高雄帝冠車站修復計畫經費有著落，預估今年7月可發包。（記者王榮祥攝）

高雄帝冠車站修復計畫傳出好消息。台鐵努力許久、終於籌到1.5億元經費，受託代辦修復案的高市文化局預估今年7月可發包，修復期約1.5年至2年。

高雄車站2024年12月全面啟用，地表共有帝冠車站、商業大樓、旅館大樓、雲朵天棚等4個建築體，初期僅天棚（運輸主場域上方）完全開放，商業大樓今年4月簽約，帝冠車站修復計畫近期傳出經費有著落，旅館大樓則評估第三季啟動招標。

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帝冠車站為高雄車站地表四大建物中，最古老、也是唯一的歷史建築，車站主體建於1941年，「唐博風」屋頂因形似皇帝帽，被暱稱帝冠車站。

配合高雄鐵路地下化，帝冠車站於2002年3月往東南遷移，2003被指定為歷史建築，2021中秋節前夕，重達2千5百公噸的帝冠車站費時1個多月，回到車站南側中軸線「老家」。

車站回歸原位後，因站體老舊且經兩度遷徙，無法對外開放；台鐵委託高市文化局向文化部提報修復補助計劃，粗估總經費逾億元，去年3月正式提案，疑因經費太大、牽涉專業等問題，一直沒有後續。

立委李昆澤對此修復案非常關注，認為帝冠車站對台鐵、對高雄都深具意涵，期間多次協助台鐵與高市府，積極向中央爭取補助儘早到位。

站前的紅鯉魚水池，今年農曆年前重新噴水，當時就有民眾好奇帝冠車站何時修復？何時開放？文化局證實，台鐵已籌到修復經費，將委託文化局代辦修復計畫，局內將展開內部作業，如果一切順利，預計今年7月可發包，估算1.5年至兩年可完工。

帝冠車站前的「紅鯉魚」今年農曆年前重出江湖。（記者王榮祥攝）

天棚上可見帝冠車站屋頂與遠方的八五大樓。（記者王榮祥攝）

帝冠車站位處高雄城區中軸線上，往南面對八五大樓。（記者王榮祥攝）

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