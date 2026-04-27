桃園媽咪專屬！婦幼局推45場母親節活動 集章最高送500元電子券

母親節將至，桃園市婦幼局推出45場母親節活動。（桃園市婦幼局提供）

母親節將至，桃園市政府婦幼發展局推出「幸福桃園．守護媽咪」母親節系列活動，5月起在全市13個行政區共規劃45場活動，今年結合桃園市民卡App推出集章活動，民眾參與指定活動掃描現場QR Code完成集章，集滿5枚、10枚或15枚，即可分別兌換可兌換100元、200元和500元的電子禮券，總計360個名額，鼓勵媽媽和家人走出家門參與。

婦幼局長杜慈容表示，系列活動以「打造孕產家庭全方位溫暖支持網絡」為主軸，串聯全市婦幼服務中心及跨領域合作單位，整合公私部門資源，結合產前教育、產後支持、親子互動及家庭關懷，規劃親子哺育支持團體、孕產婦照護講座、親子體驗活動及社區宣導等多元內容，讓市民於各行政區皆可就近參與，感受桃園對媽媽的溫暖陪伴與支持。同時透過在地服務網絡的串聯，提供孕產婦自懷孕、分娩至育兒各階段的持續性關懷服務，全面提升服務可近性與完整性。

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杜慈容提到，婦幼局即日起在官網設置「溫馨5月母親節系列活動」主題海報入口，民眾點選後即可依「孕產支持、親子互動、多元共融、溫馨節慶、專業講座、暖心企劃」六大主題查詢各區活動資訊及報名方式，提供便利的一站式查詢服務。⁠

另外，婦幼局透過在地服務網絡串聯，可提供孕產婦自懷孕、分娩到育兒各階段的持續性關懷服務，提升服務可近性與完整性，邀請市民朋友踴躍參加，陪伴每一位媽媽安心迎接新生命。

母親節將至，桃園市婦幼局推出45場母親節活動。（桃園市婦幼局提供）

母親節將至，桃園市婦幼局推出45場母親節活動。（桃園市婦幼局提供）

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