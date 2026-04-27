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    首頁 > 生活

    連環圖曝光》三蛇挺立交纏 如跳芭蕾舞

    2026/04/27 20:59 記者蔡宗勳／嘉義報導
    三蛇挺立交纏宛若跳芭蕾舞的驚人畫面。（圖由葉芷安提供）

    三蛇挺立交纏宛若跳芭蕾舞的驚人畫面。（圖由葉芷安提供）

    嘉義縣中埔鄉中埔村坪頂昨（26）日下午出現三尾大蛇挺立交纏宛若跳動感芭蕾舞的驚人畫面，目擊者看到瞠目結舌，笑稱「靈蛇共舞的鏡頭讓大家忘記害怕」，並說這場意外的「午間餘興節目」，讓大家度過了一個難忘且震撼的下午。

    中埔知名工藝家葉芷安指出，昨天下午2點多，正與親朋好友們在招待所歡唱時，眼角餘光突然瞥見窗外有「三個白白的影子」在晃動。起初以為是鄰近的鵝群闖入，因為遠看形態很像三個鵝頭在戲水嬉戲。但想說長度好像比鵝的脖子還長，好奇趨前查看，驚覺眼前竟三條蛇糾纏在一起，身體不斷扭動、翻轉，呈現出難以形容的律動感。

    葉芷安表示，原本看到大蛇都會退避三舍，何況一口氣出現三條體型碩壯的大蛇，但當時完全被這罕見的畫面給吸引，而且第一眼還覺得畫面真的很漂亮，就像是在跳舞一樣，但想到這是蛇舞，心裡還是會覺得有點噁心。

    葉芷安說，在長達20分鐘的拍錄過程中，她幾乎屏息觀察，沉浸在生命最原始的律動中，恐懼感反而被強烈的好奇心取代。

    民眾打趣稱，可能原本有兩條蛇正在進行繁殖行為，結果出現第三者想要「搶親」，三蛇糾纏不清，才有這場令人嘖嘖稱奇的「三蛇共舞」。

    三蛇挺立交纏宛若在跳芭蕾舞。（圖由葉芷安提供）

    三蛇挺立交纏宛若在跳芭蕾舞。（圖由葉芷安提供）

    三蛇挺立交纏宛若在跳芭蕾舞。（圖由葉芷安提供）

    三蛇挺立交纏宛若在跳芭蕾舞。（圖由葉芷安提供）

    三蛇共舞很有韻律感。（圖由葉芷安提供）

    三蛇共舞很有韻律感。（圖由葉芷安提供）

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