新北詩歌節限定登場！5/2來五股百年古厝 聽法國香頌

新北市立圖書館將於5/2下午2點半於五股守讓堂推出結合音樂與詩歌的「香頌詩歌沙龍」，打造充滿法式生活感的週末體驗。（圖由新北市立圖書館提供）

新北市立圖書館主辦新北詩歌節，將於5月2日下午2點半於五股守讓堂推出結合音樂與詩歌的「香頌詩歌沙龍」，打造充滿法式生活感的週末體驗，邀請民眾帶著媽媽或家人一同在百年古厝中聆聽法國香頌，感受別具風格的母親節。

館方指出，新北詩歌節在5月，以「寫詩給母親」為主題，結合法國音樂與詩歌，為母親節注入優雅浪漫的儀式感，5月2日將登場的「香頌詩歌沙龍」邀請來自法國的男高音 Nicolas Drouet 攜手手風琴音樂家蔡偉靖，以細膩動人的香頌旋律，透過浪漫美聲，體驗法國音樂的經典魅力，明午12點於新北市立圖書館官網開放線上報名，名額30位，5月2日另開放民眾現場入場。

請繼續往下閱讀...

館方說，活動現場另規劃法式風情市集，推出6大主題DIY體驗，從美食、手作到文化交流，打造多元的法式生活場景，其中，「巴黎甜點小廚房」帶領民眾親手製作法式可麗餅，體驗料理樂趣；「小王子的星球工坊」結合經典文學《小王子》，創作夢幻星球燈；「巴黎花藝小畫室」透過乾燥花拼貼，設計專屬花藝畫作；「馬卡龍香氛實驗室」以香氛手作延伸生活記憶；「巴黎鐵塔築夢所」以艾菲爾鐵塔為主題，提供親子DIY動手創作具有法國特色的專屬紀念品。

此外，「Bonjour！法國文化補給站」則邀請法國國際生進行文化分享，並帶領民眾編織法式彩色手環，感受輕鬆愉快的法式交流氛圍，「2025台灣詩選」入選詩人也將於現場朗讀詩作，搭配充滿詩意與情感的法國香頌，交織出動人的音樂與詩歌對話。

新北市立圖書館長吳佳珊表示，法國香頌以詩意歌詞與動人旋律聞名，正如詩歌一般，都是表達情感的重要形式，在5月充滿母親節氛圍的日子裡，特別推出母親節限定的「寫詩給母親」主題活動，期望透過音樂與文字的交織，為媽媽與家人留下溫柔而難忘的節日時光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法