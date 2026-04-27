亞洲同運會中國人來台卡關遭指「一個都沒送審」協會駁斥曝時間表

亞洲同志運動會有多達834名中國人報名，但因入台許可卡關，已確定全數無法來台。（記者許麗娟攝）

2026亞洲同志運動會4月30至5月4日將在高雄市舉辦，今年總報名人數約2000人，但中國報名人數卻多達834人，至今（27）日下午6點移民署仍未通過入境審核，主辦的台灣同志運動協會已決議退費，面對遭質疑「一個都沒送審」，協會則喊冤指疑似遭「技術性延遲」。

台灣同志運動協會執行長楊智群指出，媒體指稱「主辦單位連一個中國選手資料都未送件」及「行政能力有問題」為抹黑言論，強調數據與時序會說話。

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楊智群表示，活動於2025年12月17日開放全球報名，今年1月26團隊發現中國籍選手報名踴躍，短短1個月已破600人，考量行政審查量能，於1月30日提早截止中國籍選手報名；至2月13日付費截止後，最終確認共有834名中國籍選手完成報名。

協會於3月6日正式造冊並提交834名選手資料給共同主辦單位高雄市運動發展局進行初步核對，最終確認其中615人符合專業參賽資格；3月25日運發局發函報請運動部核認第一批220位選手專業資格 。4月8日運發局接續報請運動部核認第二批412位選手專業資格；4月中旬運動部已先後發函原則同意共計615名選手資格。

至於資格通過了，但入台許可證卻下不來，主要是保證人制度的兩難，依據現行《大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法》，入境須由邀請單位（高雄市運發局）負責人擔任法律保證人，承擔連帶責任。

據了解，因高市運發局不願做為中國籍選手申請來台的擔保，移民署於4月22日釋出解決路徑，表示只要市府用印「變更保證人說明書」，即可改由民間團體（台灣同志運動協會）代保，直到今天最後期限才得知，緊急要申請時又面臨相關單位「技術性延遲」，協會指到4月27日仍拚鬥到最後一刻的「關鍵公文」，中國834名選手的報名費預計約600萬元將專案退費，承擔損失。

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