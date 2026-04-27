送萬元提貨券！屏東集團婚禮抽日韓機票 週二限額報名快搶

屏東集團婚禮將於6月7日浪漫登場，屏東縣長周春米（右1）今宣布多項好禮。（記者羅欣貞攝）

屏東縣政府年度盛事「集團婚禮」將於6月7日在屏東縣民公園C倉庫登場，今年以「囍愛屏東，幸福相守」為主題，除提供新人萬元提貨券與專業婚紗造型服務外，婚禮當日還將抽出日本東京、南韓首爾雙人來回蜜月機票，並贈送夏都住宿券及總價值6萬元的家電禮品，從蜜月旅行到新婚生活全面照顧，一次滿足成家所需，明（28）日上午10時開放線上報名，限額30對新人。

屏東縣長周春米表示，婚姻是人生重要里程碑，集團婚禮不僅是一場儀式，更是縣府代表全體鄉親送上的祝福。透過精心規劃的婚禮場域與活動內容，希望讓新人在溫馨且具質感的環境中，感受被支持與被祝福的幸福時刻，也為屏東打造「宜居希望城市」奠定穩固的家庭基礎。

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今年集團婚禮活動現場將以童話元素為設計主軸，營造如夢似幻的幸福場景，讓30對新人在親友見證與祝福中，攜手走入人生新篇章。活動現場也融入創意互動設計，特別設置「甜蜜頭版報紙拍貼機」，讓新人拍攝專屬頭版刊物，將幸福瞬間定格成獨一無二的紀念；另致贈象徵圓滿與豐盛的「巨無霸金囍堡」，寓意婚姻生活甜蜜富足、攜手共創美好未來。

民政處表示，屏東縣集團婚禮從2003年辦理至今已邁入第23屆，長年深受新人喜愛與期待，不僅見證無數愛情故事，也逐步形塑城市溫暖的人文形象。集團婚禮今年限額30對新人，只要其中一方設籍屏東縣，並於今（2026）年3月1日至6月7日完成結婚登記，即可報名參加，明天（4月28日）上午10時開放線上報名，相關資訊可至屏東縣政府民政處官網查詢。

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