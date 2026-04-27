日本三桅練習帆船「未來號」靠泊基隆港 古典船身成港區焦點

海大實踐USR國際連結，日本帆船「未來號」變身跨國海洋教育場域。（國立台灣海洋大學提供）

由日本特定非營利活動法人ZERI Japan運航的三桅練習帆船BLUE OCEAN「みらいへ」（Miraie）昨天（26日）下午靠泊基隆港東四碼頭，預定停泊至本週四（30日）；國立台灣海洋大學教育研究所、師資培育中心及台灣海洋教育中心掌握此難得契機，共同辦理「跨國練習帆船登船研習」，邀請修習「環境教育」課程的師資生與高中海洋教育種子教師今天（27日）登船，將教學現場從教室延伸至船艙，具體實踐「永續海洋」大學社會責任（USR）的國際連結。

海大指出，這次參訪由日本笹川平和財團海洋政策研究所（OPRI）資深主任 Sachiko Oguma博士促成。透過曾任艦長的Tomohisa Ohara協調，由專業船員引導海大師生與高中種子教師深入船艙、桅杆、海圖室及操舵室，近距離觀察一艘真實運作中的練習帆船及其海上生活。該船2026年日本黃金週自九州小倉啟程，基隆為其航程中的跨國停靠點，最終將駛返回日本母港神戶港，全程約1個月。

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海大師資培育中心教授張正杰表示，海洋教育的核心在於讓師生走出教室，期盼藉由跨國夥伴關係，將實船教育能量持續挹注於台灣高中海洋教育現場，培育更多海洋教育種子教師。

基隆港務分公司指出，「未來號」本次訪問基隆港，除了海事人才培育，更肩負跨國合作「海洋塑膠微粒調查」的科研使命，透過塑膠微粒採樣觀察與海水水質量測，實踐聯合國永續發展目標中的海洋生態保護議題。未來號（Miraie）總噸位362噸，船長52.16公尺，船寬8.6公尺，吃水4.5公尺，主桅高約30公尺，4月30日中午離開基隆港後，下一站將駛往日本宮古島。

來自日本的未來號（Miraie），靠泊在基隆港東四碼頭。（基隆港務分公司提供）

來自日本的未來號（Miraie），靠泊在基隆港東四碼頭。（基隆港務分公司提供）

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