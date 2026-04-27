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    首頁 > 生活

    新北捷運三鶯線履勘前5缺失 捷運工程局長李政安：有信心盡快改善

    2026/04/27 18:57 記者黃政嘉／新北報導
    對於新北捷運三鶯線履勘前5項缺失，新北市捷運工程局長李政安（左）今說，有信心盡快改善。（記者黃政嘉攝）

    對於新北捷運三鶯線履勘前5項缺失，新北市捷運工程局長李政安（左）今說，有信心盡快改善。（記者黃政嘉攝）

    新北市府昨天完成捷運三鶯線初勘作業，經16位專家學者現勘後提出待改善建議，新北市捷運工程局、新北捷運公司將立即調整，預計5月初報請交通部辦理履勘；新北市捷運工程局長李政安今表示，有關履勘改善事項，設備都沒問題，就是一些警示的標語還要貼好、完善。他強調，履勘前須改善的5項缺失「有信心」盡快改善。

    國民黨新北市議員江怡臻今在議會質詢時指出，三鶯線是全自動駕駛，好奇當通車後，所謂緊急應變設備、行控中心的監控，能否做到百分之百的（安全）保證？

    李政安回應，安全還是第一，一定要做到百分之百，有關履勘改善事項，設備都沒問題，就是一些警示的標語還要貼好，做完善。他強調，履勘前須改善的5項缺失，「有信心」盡快改善，盼在5月初能報交通部進行履勘。

    他也說，捷運班距也有做好穩定測試，連續7天花了133小時，照營運班表，尖峰3分鐘班距、離峰約6分鐘1班；通車剛開始會有試營運期，例如免費搭乘做系統調適，過程中廠商也會投入維護，會調整到盡善盡美，任何缺失會第一時間解決。

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