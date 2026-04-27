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    首頁 > 生活

    中國DeepSeek發表新AI模型 路透：市場反應冷淡

    2026/04/27 20:18 中央社
    中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）近日推出新款AI模型預覽版本，市場反應冷淡。（法新社）

    中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）近日推出新款AI模型預覽版本，市場反應冷淡。（法新社）

    中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）近日推出備受期待的新款AI模型預覽版本後，市場反應冷淡，與1年多前推出低成本AI模型震撼各界的情況截然不同。

    路透社報導，DeepSeek於1年多前發表DeepSeek-V3和DeepSeek-R1模型，強調兩款產品僅利用相當於美國競爭對手一小部分運算資源訓練而成，當時獲得國際廣泛關注，更使投資人質疑砸重金建置AI基礎設施是否合理，一度引發全球科技股賣壓。

    然而，DeepSeek於24日發布DeepSeek-V4-Pro和DeepSeek-V4-Flash兩種新版本模型後，市場反應冷淡，凸顯市場預期迅速轉變。市場和產業對運算資源有限下研發低成本和高效能模型日益習以為常，因此該公司新模型問世並未令人驚艷。

    市場研究機構Omdia分析師蘇廉節（Lian Jye Su）表示，「這次發表算是依循大致可預期的軌跡前進」，並表示產學界近來已廣泛探索模型架構和提升效能等方面的進展。

    AI分析網站Artificial Analysis指出，DeepSeek-V4 Pro較先前版本顯著提升，但整體仍在頂尖開源權重模型之列，未明顯超越對手；另外像是Kimi和「通義千問」（Qwen）等中國競爭者正急起直追。

    蘇廉節說：「市場對新競爭者即將問世的預期，已反映在估值中」，強調市場正以更務實的態度看待AI的能力與限制。

    報導指出中國市場競爭加劇，多家業者相繼推出功能日益強大的模型，正在蠶食DeepSeek的領先優勢。

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