新北中和秀成里社區私有地做資收 法界人士：恐侵害私權

新北市中和區秀成里黃金資收站每2週1次，為社區居民作資收。（新北市環保局提供）

新北市中和區秀成里辦公處前每兩週一次在社區前做資源回收，被部分民眾指為霸佔社區私有地，影響住戶交通及環境整潔，住戶向環保局檢舉多年，環保局以「管委會同意」、「公益」為由，拒絕撤除「黃金資收站」站點，此舉被法界人士指有侵害私權之虞。環保局表示，秀成里配合「黃金資收站」作業，未來會繼續溝通調整作業範圍及動線，避免影響其他住戶權益。

投訴人指出，新北市中和區秀成里里長每2週1次霸佔社區門口進行資收，甚至任意移動他人車輛，用以堆放資收物，致使難以尋找，儘管10餘年來多次投訴環保局，最終僅得到「管委會同意」、「公益」2個理由回覆，近期報警處理，現場環保局人員更無法提出申請路權證明與正式公文，環保局仍堅持不撤除資收站證照，明明每日都有資收車，卻要浪費人力、侵占私有社區權利，無法理解環保局及里長行為。

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秀成里表示，黃金資收站114年變賣支出約20餘萬元，其中約43%用於資源回收宣導工作及資收運作所需器材，另約47%用於里內獎學金頒發、長者共餐等，餘10%運用於里內守望相助等里基層工作費用，盼大家忍受一時不便，創造社區價值。

有法界人士指出，若該地屬於社區私有土地或法定空地，根據《公寓大廈管理條例》第九條，應依設置目的使用，將出入通道變更為資收站，已違反原始用途，管委會職責僅為「管理」，無權「處分」或無償贈與他人使用，此舉已超越職權範圍。

環保局也有消極執法之嫌，即便不涉入私人產權爭議，環保局作為廢棄物處理主管機關，若資收作業造成環境髒亂或阻塞逃生動線，仍有責任監督改善。

環保局表示，中和區秀成里辦公處所設置的黃金資收站，每2週1次頻率辦理資收活動，活動當日里民將資收物攜至資收站秤重後，則由里長及志工立即整理，清潔隊亦同步派員至現場收運，減少對民眾影響，仍造成部分民眾困擾，未來將持續輔導秀成里，並盡速邀集相關人員辦理會勘，改善民眾困擾。

新北環保局表示，活動當日里民將資收物攜至資收站秤重後，里長及志工立即整理，清潔隊亦同步派員至現場收運。（新北市環保局提供）

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