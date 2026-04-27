交通部通過斗六鐵路高架化可行性研究報告 藍委張嘉郡：盼政院儘速核定

斗六人期望30年的斗六市區鐵路立體化計畫，今日獲交通部通過可行性研究報告。（張嘉郡國會辦公室提供）

斗六人期望30年的「斗六市區鐵路立體化計畫」，雲林縣長張麗善今（27）日率縣府團隊北上出席交通部審查會議，長期關心此案的立委張嘉郡也在審查會前再次表達斗六人的訴求。交通部傍晚正式通過可行性研究報告，後續將報請行政院核定，代表此案邁入關鍵里程碑。張嘉郡表示，很高興交通部從善如流，正視斗六人的聲聲喚，此計畫將讓雲林與斗六的發展邁出重要的一大步，希望行政院可以盡快核定，啟動後續的高架化工程，有助改善斗六的交通安全與通行效率。

「斗六市區鐵路立體化計畫」可行性評估案自2020年進入中央審查程序以來，歷程曲折，涉及台鐵公司路線配置、車站北側曲線調整，以及施工期間臨時平交道設置等關鍵技術議題，需兼顧營運安全與工程可行性，雲林縣府團隊與交通部、鐵道局及台鐵公司進行多次密集協商與調整，整體過程歷經鐵道局4次審查及交通部3次正式審查，審查過程嚴謹且繁複。

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張嘉郡表示，她2024年回到立法院後，把斗六鐵路高架化列為最優先推動的計畫之一，於同年6月邀集交通部、鐵道局與台鐵公司南下會勘，經過多次協調後，2025年順利取得坡度抬升與臨時平交道方案共識，讓計畫再往前邁出關鍵一步。

張嘉郡強調，斗六鐵路未能夠高架化，是斗六市長年難解的痛，每日通勤、上學、送孩子的人，都得冒著危險穿越平交道，這些年來，已有多人喪生、重傷，「這樣的傷痛不應再重演。」

張嘉郡表示，此計畫若順利通過行政院核定，將可消除市區7處平交道、2處地下道及3處陸橋，全面改善交通瓶頸，並促進鐵路兩側土地整合與都市發展，逐步縫合城市空間，帶動斗六整體轉型升級。

交通部通過斗六市區鐵路立體化計畫可行性研究報告，立委張嘉郡（右）表示，很高興交通部從善如流，正視斗六人的聲聲喚。（張嘉郡國會辦公室提供）

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