台中每年平均3550輛廢車占道 綠議員痛批馬路變「指定棄置場」

民進黨台中市議員陳俞融（中）等人質詢，市區道路被越來越多「廢棄車輛」佔用。（記者黃旭磊攝）

台中市議會今天進行警消環衛業務質詢，民進黨市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、謝家宜等人進行聯合質詢，指出盧秀燕上任於來，市區街頭正被越來越多「廢棄車輛」蠶食鯨吞，特別是北區進化路、北屯區崇德路等路段，廢車占用情況極其嚴重，幾成廢棄車輛「指定棄置場」。

環保局長吳盛忠答詢稱，廢車問題還是按照程序處理，若有民眾反映就會去處理，由於車輛是民眾私有財產，會有主張權益問題，市府有一定作業天數不能貿然清除。

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陳俞融根據環保局資料指出，2023年至2025年間，台中市移置拖吊的廢棄車輛高達3859輛、3435輛及3356輛，平均每年3550輛，加總起來每年平均影響數千個停車位，特別是「北區、北屯區及西屯區」連續3年蟬聯查獲量前3名。

相關「廢棄車輛」佔路又以北區進化路、中清路一段，北屯區崇德路、昌平路及東山路等路段，廢車占用情況嚴重，陳俞融批評，環保局還要聘專人去拖吊處理廢車，全民買單補貼，3年合計花了2千6百萬元。

環保局廢棄物管理科長黃秀華回應稱，中央訂定「占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法」，市府也訂定「台中市廢棄車輛清除處理作業自治條例」及「台中市公私有土地未懸掛車牌廢棄車輛清除處理自治條例」，目前針對廢棄車輛沒有罰則，但後續會研議。

台中市議員批評市區道路被「廢棄車輛」占用。（市議員陳俞融提供）

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