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    首頁 > 生活

    這類老公寓公安申報3月截止 南市府：5月起未申報者開罰

    2026/04/27 18:00 記者王俊忠／台南報導
    南市副市長姜淋煌（後中者）在消防局主持今年第一季大台南公共安全會報。（南市消防局提供）

    南市副市長姜淋煌（後中者）在消防局主持今年第一季大台南公共安全會報。（南市消防局提供）

    台南市政府今（27）日在消防局公布2026年第一季「安全大台南」公安成果，市長黃偉哲表示，市民安全是施政重中之重，透過首季專案稽查，逐步完善城市安全網。市府針對老舊公寓公安申報，對於6層樓以上未達8層、屋齡22年以上的集合住宅申報已於3月底截止，5月起將針對遲未申報者處6萬元至30萬元罰鍰。

    黃偉哲強調，面對即將到來的五一連假與梅雨季，各局處單位須落實預防性部署，不論居家或旅遊，都要讓市民享有安心宜居的環境。

    南市副市長姜淋煌針對「老舊公寓公安申報」具體指示，對於6層樓以上未達8層、屋齡22年以上的集合住宅申報已於今年3月底截止，5月起將針對遲未申報者處以6萬元至30萬元罰鍰。公安申報是為了預防火災隱患，呼籲這類集合住宅管委會儘速委託檢查，確保逃生梯與防火門正常運作功能，市府將秉持「先輔導、後開罰」方式落實全市建築安全。

    對於連假維安，黃偉哲與姜淋煌指示觀旅局完成南市各熱門景區設施巡檢，並強化特定行業聯合稽查，嚴禁逃生通道堆放雜物。同時，配合世界職業安全衛生日啟動職場安全週，強化工地安檢並結合景區宣導防詐。市府將透過跨局處合作與智慧監控，持續打造更堅實的安全大台南。

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