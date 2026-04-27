台灣燈會清潔人員薪資未收到 縣府要求廠商月底前發放

台灣燈會已在3月15日落幕，但有清潔人員反映還沒領到薪資，嘉義縣府表示已即刻洽詢外包廠商，要求在本月底前完成發放。（資料照，記者林宜樟攝）

2026台灣燈會有清潔工作人員反映尚未領取薪資，嘉義縣政府勞工暨青年發展處表示，已即刻洽詢外包廠商，了解薪資發放情形，並要求廠商在4月30日前完成全數薪資發放，縣府將持續督促辦理進度，確保勞工權益。

勞青處說明，本案由嘉義縣環境保護局辦理招標，勞青處已函請環保局依權責加強督導外包廠商履約管理，並要求相關用工及薪資給付作業應確實符合勞基法等相關法令規定。

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經了解，外包廠商林經理面試時已向勞工說明薪資將在清明節後採分批方式發放，目前多數人員已領取薪資，惟部分員工因資料不全，或經多次聯繫未果，導致薪資尚未完成發放，縣府已要求外包廠商加速確認相關資料，在4月30日前完成所有發放作業。

縣府勞青處表示，後續將持續追蹤該公司薪資發放情形，並請勞動檢查員至現場辦理法令遵循查核，確認廠商作業是否符合法規要求，維護臨時工作人員權益。若仍有工作人員尚未領取薪資，或對薪資發放情形有疑義，可備妥工作紀錄、聯繫紀錄、薪資約定資料等相關事證，向嘉義縣政府勞青處提出申訴，以利後續協助釐清與處理。

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