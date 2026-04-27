台南關子嶺「歡迎泥」5/9登場 烤雞擂台賽、甕仔雞大胃王比賽

「關子嶺歡迎泥」活動5月9、10日將登場，推出關嶺商圈美食。（記者楊金城攝）

關子嶺的熱鬧不僅在泡湯季，關嶺社區5月9、10日將在關子嶺嶺頂公園舉辦「關子嶺歡迎泥」活動，結合商圈商家串聯、親子體驗、趣味競賽與假日市集，邀請遊客走進關子嶺，感受在地獨特魅力。

趣味擂台賽是活動的一大亮點，推出「剪刀筍頭布互動挑戰」、「烤雞擂台賽」及「甕仔雞大胃王比賽」，炒熱活動氣氛，掀起話題。

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商圈串聯活動推出紙本「關子嶺商圈集章地圖」，透過集章與消費結合，不僅提升遊客停留時間，也帶動商圈整體消費動能，強化地方觀光與產業發展的連結，包括商家森之湯、嶺景土雞城、懷鄉食堂、景大、儷景等溫泉業者提供泡湯券、住宿券、美食、溫泉保養品等獎品。

假日市集有互動體驗，以關子嶺代表性美食桂竹筍與甕仔雞為主題，設計竹筍套圈圈、竹筍知識小學堂及桂竹筍萌寶搬搬樂等趣味遊戲與知識互動，讓遊客認識關嶺農產特色。

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍、關嶺社區理事長張豪傑和關嶺商家今天（27日）為「關子嶺歡迎泥」宣傳行銷，張豪傑說，活動整合商圈資源，打造關嶺觀光品牌，為旅遊產業注入新的發展動能，歡迎遊客在母親節帶著家人一起來關子嶺旅遊。

許主龍指出，西拉雅管理處特地選在溫泉季以外，舉辦夏日好Chill系列關子嶺山車祭、環騎5COOL自行車、關子嶺「蝴蝶遊樂園」和西拉雅關嶺商圈活動，希望延續關子嶺一整年觀光活動，一年到頭都好玩，並幫助業者共好共榮。

「關子嶺歡迎泥」活動5月9、10日將登場，關嶺商圈商家大集合。（記者楊金城攝）

關子嶺以泥漿溫泉著名，泡湯設施多元。（記者楊金城攝）

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍（右）、白河關嶺社區理事長張豪傑（左）行銷關嶺美食和溫泉。（記者楊金城攝）

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