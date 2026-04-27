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    首頁 > 生活

    台北文化獎開放徵件！除拿百萬獎金 還能參與國際文化交流

    2026/04/27 16:59 記者蔡愷恆／台北報導
    台北文化獎今年正式邁入30屆，即日起至6月15日開放徵件。（圖由台北市文化局提供）

    台北文化獎今年正式邁入30屆，即日起至6月15日開放徵件。（圖由台北市文化局提供）

    台北文化獎今年正式邁入30屆，自今（27）日起至6月15日開放徵件。主題以「藝術匯流，與光同行」為概念發想，象徵不同世代、藝術形式與文化觀點在城市中的交會融合，並以「光」隱喻文化價值的延續與引領。得獎者除獲頒獎座外，也有新台幣100萬元獎金及公開宣傳等榮譽，並透過推薦或補助機制，支持參與國際及跨城市文化交流，持續擴散文化影響力。

    文化局說明，台北文化獎作為重要文化獎項，旨在表揚「文化深入生活、傳統開出現代、本土面向國際，表彰及獎勵對台北市文化特質之形塑有特殊貢獻者」。這次主視覺以「星光引領」為設計核心，將文化工作者比擬為夜空中閃耀星點，當微光彼此連結匯聚，形成引領城市前行的光束，象徵30年累積的文化能量與未來發展方向。

    文化局表示，邁入30週年的關鍵時刻，本屆在回顧累積之餘，預計擴大辦理，透過多元形式深化文化成果的呈現與社會參與。歷屆得主長期於創作、研究與文化推廣等面向持續耕耘，累積出豐厚且多元的文化樣貌，也奠定台北文化獎的重要意義與價值。

    徵選團隊也持續串聯文化獎歷屆得主，透過交流與對話，梳理台北文化發展脈絡，促進世代之間的再連結；並規劃出版歷屆得主專書，系統性呈現台北文化30年發展成果，作為城市文化的重要紀錄。

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