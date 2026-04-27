台南老字號春捲 花生粉被驗出黃麴毒素超標

台南老字號春捲花生粉被驗出黃麴毒素超標，衛生局複查後過關。（台南市政府提供）

南市衛生局今年2月配合行政院消費者保護處，抽驗台南4件市售花生、堅果及其製品，其中，台南老字號知名「金得春捲」所用花生粉竟被檢出黃麴毒素超標，不過，衛生局本月中再次抽查後，複查結果均合格。

行政院消費者保護處執行「花生、堅果及其製品檢測及標示查核計畫」，2月份抽驗台南4件花生製品進行真菌毒素檢驗，其中1件花生粉被檢出黃麴毒素總量達7.4μg/kg明顯超標，而該花生粉來自安南區一家廠商，並供貨給老字號金得春捲使用。

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衛生局說明，今年3月17日接獲抽驗不合格報告後，立即派員前往販售端及製造廠進行現場稽查，並了解產品儲存狀況及業者作業環境，確認產品流向，也要求業者下架並停止販售、限期改善；本月10日及15日分別再次抽查製造端及販售端產品，複查結果均合格。

金得春捲受訪說，店內花生粉用量相當大，通常進貨後約2至3天就會用罄，不會放太久，且每當花生粉進貨後就會立即冷藏保存；今年農曆春節期間，進貨庫存量確實較多，天氣氣候也較不穩定，不過，花生粉仍都有立即冷藏保存，近期相關單位檢驗後也確認沒有問題。

衛生局表示，為維護食品安全，將持續針對高風險食品加強抽驗與源頭管理，除配合消保處抽驗花生製品外，今年1至3月也抽驗68件相關產品，檢驗結果均符合規定。衛生局也提醒業者，黃麴毒素屬天然黴菌毒素，主要與原料儲存環境有關，呼籲食品業者應落實自主管理，保障產品衛生安全、消費者權益及自身商譽。

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