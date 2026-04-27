攜手產官學讓青年無縫接軌職場 北市青年局規劃20門實戰課程

台北市青年局辦理第2屆「青年以戰代訓銜接職場計畫」。（記者蔡愷恆攝）

台北市青年局舉辦第2屆「青年以戰代訓銜接職場計畫」，今年除AI、科技領域課程外，也與台灣萊雅及聯合利華合作，將全球十大美妝及日用品銷售策略轉為實戰課程。除縮短青年學用落差外，以戰代訓也將市場最新核心技術帶入課程。青年局長周羿希表示，今年以6大產業為主軸，涵蓋人工智慧、資通資訊、FMCG快速消費品牌、美妝藝文、數位行銷及音樂媒體，規劃20門實戰課程，共500位名額。

周羿希提到，透過「訓用合一」機制，結合企業實戰課程與實習機會，將學習場域延伸至產業第一線，由企業導入真實專案與職場思維，讓青年在「做中學、戰中學」，累積被產業認可的即戰力；同時結合企業留用機制，讓參加計畫的青年有機會在完訓之後獲得企業所提供的職缺。

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青年局說明，計畫與國立政治大學、國立台灣科技大學、國立台灣師範大學、實踐大學、東吳大學、世新大學等大專院校，以及台灣微軟、Google Cloud、台灣思科、勤業眾信、聯合利華、台灣萊雅、台新國際商業銀行等企業，聯手組成課程委員會，將學界最新知識與業界實戰技巧融入課程，為學員打造職場預備課程。

青年局表示，因應學生寒暑假時間，課程將分2梯次開設，首梯內容包括聯合利華「打造爆款商品：開發與行銷全攻略」、Google Cloud「AI神助攻工作術」、勤業眾信「頂尖財務長的必修課」、聲量音創「AI×音樂：把靈感變神曲」以及汎古數位媒體行銷「Amazon電商流量鍊金術」等。

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