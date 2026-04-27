苗栗市鐵馬進香5/15~17日登場 重現客庄60年宗教信仰

今年苗栗市鐵馬進香文化活動，將於5月15至17日登場，苗栗市公所召開記者會宣布啟動。（記者張勳騰攝）

一甲子前，苗栗縣客庄掀起騎腳踏車到雲林縣北港鎮朝天宮進香，成為客家人獨有的進香文化，今年苗栗市鐵馬進香文化活動將於5月15至17日登場，分全程組與迎駕組，苗栗市公所今（27）日在公所前廣場召開記者會說明活動內容，全程組28日至30日兩階段網路報名，迎駕組則現場報名；市長余文忠邀請全台車友與民眾一起見證鐵馬與信仰交織的動人場景。

苗栗市公所自2018年起復刻騎鐵馬進香，不僅重現路線，更延續精神，讓參與者在騎行中找回最純粹的感動與連結。今年活動以「延續信仰、騎出文化」為主軸，透過創新活動設計與參與形式，讓傳統進香文化以嶄新樣貌再現。

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苗栗市公所指出，15日晚間於苗栗縣政府前廣場舉辦「選手之夜」，結合報到、路線說明與祈福儀式，並融入在地藝文展演與市集活動。16日一早在拜請天后宮媽祖起駕，300名車友正式出發往北港朝天宮。沿途串聯多處地方信仰據點與補給站，參與騎士不僅挑戰體能，更感受信仰的力量與土地的深刻連結。

17日回鑾今年仍規劃「迎駕組」，開放120名騎士（提供YouBike電輔車），於苗栗路段加入隊伍，陪同媽祖完成最後一段回鑾行程；另於當日下午4時，於縣政府前提供接駁車服務，接送報名者前往五福宮集結或由民眾自行前往參與活動。當晚，進香隊伍抵達苗栗縣政府廣場，舉行盛大的「迎駕晚會」，透過傳統陣頭、鼓藝演出及文化展演，迎接媽祖聖駕。

苗栗市公所指出，全程組345KM，限額300名與迎駕組5KM，限額120名，採網路報名，「全程組」報名28日上午8點起至深夜11點，限苗栗縣民優先報名；限額100名。29日上午9點至30日晚上9點，不限地區之人士均可報名；限額200人，兩階段如額滿則提前截止。報名簡章請上台灣鐵人運動協會網站或苗栗市公所官網查詢。

今年苗栗市鐵馬進香文化活動，將於5月15至17日登場，復刻一甲子前鐵馬進香場景。（記者張勳騰攝）

苗栗市鐵馬進香文化活動，成為客家人獨有的進香文化。（記者張勳騰攝）

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