青鱗魚漁汛期將屆 金山蹦火仔5月見

全球唯一的百年海上技藝「磺火捕魚－蹦火仔」，配合漁汛期到來，即將於5月與民眾見面。（資料照）

全球唯一的百年海上技藝「磺火捕魚－蹦火仔」，配合漁汛期到來，即將於5月與民眾見面。當火光劃破夜色、映照海面，數以千計的青鱗魚躍出水面，形成震撼人心的自然奇景；交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）邀請國內旅客，暢遊北海岸，親身感受這場結合文化、生態與感官的海上盛宴。

蹦火仔為台灣沿海流傳百年的捕魚技藝，利用磺火點燃瞬間的強光吸引魚群，因燃燒時發出「蹦」聲而得名。這項珍貴文化資產，在地漁民與文史工作者的努力推動下，2015年成功登錄為新北市無形文化資產，北觀處將其轉型為深具特色的觀光體驗，持續將台灣獨有的漁法推向國際舞台。

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蹦火海陸遊程內容多元豐富，深受歡迎的「火長體驗」由專業團隊示範蹦火點燃流程，民眾可在安全防護下，手持火把高喊「嘿落拉」，於迷你蹦火船模型上模擬操作，近距離感受傳統技藝的震撼魅力。陸上遊程則結合磺港漁村與魚路古道走讀，帶領旅客回溯先民翻山越嶺運送漁獲的歷史記憶，並可親身參與曬魚乾體驗，體會漁村生活的質樸日常。

黃昏時分登上蹦火觀光船，品嚐鮮甜的小卷米粉，開啟味覺饗宴。夜幕低垂後，海上生態體驗正式展開，遠眺北海岸著名地標燭台雙嶼，欣賞大自然鬼斧神工之美。當船隻尋得靑鱗魚群，點燃磺火的瞬間，橘金火光映照海面，青鱗魚受光吸引躍出水面，形成壯觀景象。

北觀處表示，北海岸及觀音山國家風景區擁有得天獨厚的世界級景觀與珍貴的人文資產，更多活動資訊請隨時關注北觀處官網。

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