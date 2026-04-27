爭取苗栗油氣井回饋金有成 陳品安促成經費調增至1.14億、受惠人數破萬

陳品安（中間排右一）促成經費調增至1.14億、受惠人數破萬。（民進黨苗栗縣黨部提供）

針對長期困擾苗栗居民的油氣井開採影響，經民進黨苗栗縣長候選人陳品安積極奔走爭取，今（27）日在立法委員沈發惠國會辦公室召開的「苗栗油氣井政策說明會」中，經濟部正式宣布回饋機制調整方案，在陳品安多次向中央建言與積極溝通下，成功促成回饋範圍擴大及補助經費調升，115年度總經費將提高至1.14億元。

陳品安指出，深入地方，深知油氣井及礦場開採對居民生活環境的衝擊，因此多次建請中央重新檢討回饋制度。經其積極協調，經濟部拍板決定將回饋範圍由原先設定擴大至井位周邊1.2公里，並區分為第一類、第二類回饋區，使苗栗地區受益人數從原約2425人，大幅增加至約13308人，成長逾5倍。

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回饋金方面，去年度經費為6600萬元，今年度預計提高至1.14億元；第一類回饋金約每人1650元至2400元，第二類回饋金約每人400元，整體回饋金額與受惠範圍皆明顯提升。

陳品安強調，這次成功爭取擴大回饋，不只是增加金額，更是讓中央看見苗栗鄉親的需求。未來仍會持續追蹤修法進度與實際撥款情形，確保回饋金如期撥付、發放到位，讓鄉親真正感受到政策調整的實質成果。經濟部也表示，預計5月中旬完成修法，回饋金於6月底前撥付各公所，並由公所於10月底前轉發給民眾。

爭取苗栗油氣井回饋金有成！陳品安（左一）促成經費調增至1.14億、受惠人數破萬。（陳品安提供）

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