台股「18天漲5000點」突破4萬大關！ 一群人卻因它被氣哭......

台股今早突破4萬大關。位於101大樓、遊客群聚的證券交易所資訊中心，國外遊客經台灣友人解說，也對台股表現感到驚奇振奮。（記者林正堃攝）

台股今天（27日）再創歷史新高！加權指數早盤突破4萬大關，盤中最高衝上4萬194點，不只締造新高，還創下台股史上最快萬點跨越紀錄。可就在全民爭相搶進、獲利了結之際，有一批股民卻被「氣哭」，原來是因為群益證券APP突傳大當機，用戶看著股價狂飆卻無法下單，紛紛在網上哀號。

台股週一在權值股帶動下指數一路狂衝，早盤突破4萬點整數關卡，最高來到40194點，創下新高；終場漲勢收斂，漲684.23點，收39616.63點，雖未能守住4萬點，但仍創收盤新高。此外，今年1月初台股才宣布突破3萬大關，一路漲到3萬5000點花約3個月，但從3萬5000點跨越4萬大關，竟僅耗時18天，創下台股史上最快萬點跨越紀錄，讓股民們直呼不可思議。

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可就在投資人準備大展身手時，一群人卻在PTT、Threads貼文哀號，原來這些人是群益證券App的用戶，紛紛貼出App當機的通知，「超雷！程式下單全失敗，程式還崩潰」、「壞了+1」、「群益app整天在掛」、「換群益證券當機……打營業員電話也不接，爛透了！一下台新一下群益，有沒有穩一點的券商啊？」、「台新也是，真的不要這樣搞ㄟ」、「最近是證券商的壓力測試時間嗎？」、「這能怎麼辦啊？能求償嗎……」、「他媽的庫存賣不掉」。

也有鄉民苦笑，「系統告訴我們現在不要追高」、「守護你的錢包」、「明天會大跌幫你守住錢包」、「守衛+1」、「還沒輪到你跑」、「守護你的財產，真安心」。目前群益官方尚未針對當機一事做出說明。

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