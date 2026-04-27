草嶺堰塞湖若潰決下游淹水可達2.5米深 雲林縣府加強疏散應變

雲林縣召開全民防衛動員、全民戰力綜合協調、災害防救3合1會報，強化防救災動員能量。（記者黃淑莉攝）

雲林縣今（27）日召開全民防衛動員、全民戰力綜合協調、災害防救3合1會報，去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢淹災害重創下游，草嶺堰塞湖（草嶺潭）歷年來多次因地震、豪雨形成及潰決，引起關切，縣府在會議中報告草嶺潭災害風險與疏散撤離應變作為，根據模擬結果若潰決影響涵蓋南投竹山鎮、雲林林內，最大淹水深度可達2.5米。

今天會議在縣府召開，包括縣府各局處、20鄉鎮市公所、軍方、調查站、台電等公民營事業單位都出席，會中並表揚災害防救業務績優鄉鎮市公所。

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雲林縣長張麗善指出，在極端氣候下，減災及整備才是災害防救的根本之道，馬太鞍溪堰塞湖災害令人記憶深刻，及關切自己所住的地方是否面臨相同風險，草嶺潭150多年來有6次形成及消失，去年縣府召開跨縣市整備及專家諮詢會議。

今天會報縣府提出草嶺潭災害風險與疏散撤離應變作為，民政處表示，根據草嶺潭潰決溢淹模擬數據，影響範圍涵蓋竹山鎮多里及林內坪頂村、林北村，其中雲林縣2村保全戶242人，其中有不少是長輩或行動不便者，當公所接獲中央或上級災害應變中心發布的潰決警示或強制撤離令，立即啟動疏散作業。

民政處指出，安置處所在斗六一家商務旅館，有特殊需求者可到同仁仁愛之家。

民政處長蕭德恕指出，為強化縣內草嶺潭風險的防災能量，縣府將在5月8日上午9點辦理「林內鄉疏散撤離實兵演」，藉以發掘現有應變機制弱點與潛在問題及提出因應對策，強化各項災害防救措施。

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