勞動節連假國旅平均訂房率約63％ 「1離島」破8成奪冠

這週五就是勞動節連假，交通部觀光署統計各縣市訂房情況，截至24日止，全國平均訂房率為63.11%；示意圖。（資料照）

這週五就是勞動節連假，交通部觀光署統計各縣市訂房情況，截至24日止，全國平均訂房率為63.11%，其中連假前2天平均訂房率前3名縣市依序為連江縣、台北市及南投縣，位居冠軍的連江縣正值藍眼淚季高峰，平均訂房率高達約81%。

觀光署表示，假期前2天（5月1日至2日）平均訂房率為63.11%，最高前3名依序為連江縣81.25%、台北市79.72%、南投縣71.75%；還有苗栗縣、嘉義市及台南市等3縣市，共6個縣市超過總平均63.11%；另加上新北市、屏東縣及台東縣等3縣市，共9個縣市超過6成。

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分析每天訂房率來看，觀光署表示，5月1日勞動節當天，訂房率前3名依序為連江縣83.33%、南投縣79.87%、台南市79.18%，加上新北市、台北市、苗栗縣、台中市、嘉義縣市、屏東縣、宜蘭縣及台東縣等9縣市，共12個縣市超過6成。

觀光署續指，5月2日訂房率前3名則是分別為台北市81.46%、連江縣79.17%、苗栗縣64.06%，加上新北市、桃園市、南投縣、嘉義市、台南市等5縣市，共8縣市超過6成。至於連假最後一天5月3日訂房率則是台北市68.98%、連江縣64.58%、桃園市55.75%，名列前3名。

觀光署分析，這次連假正值連江縣藍眼淚季高峰、台北市大型商務展覽與城市度假、南投縣合歡山杜鵑花季及日月潭螢火蟲季、新北市多元文化節、苗栗縣桐花祭、嘉義市「二通」與文創街區、台南市梅嶺賞螢季、屏東縣黑鮪魚文化觀光季、台東縣長濱雙浪金剛馬拉松等活動，建議民眾多加利用大眾運輸工具，務必於出發前留意相關資訊。

觀光署補充，該數據為勞動節連假7天前由旅宿業填報的訂房率統計，因許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者目前也持續接受訂房中，最終各縣市旅宿業統計的住房率可能會與上述數據不同。

馬祖藍眼淚。（資料照，圖連江縣政府提供）

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