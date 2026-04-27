海洋教育向下扎根 湖西鄉長陳振中率幼兒園小朋友放流魚苗

湖西鄉公所在白坑海域放流魚苗，讓小朋友建立親海、愛海理念。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣湖西鄉公所今（27）日在白坑沙灘（望潮亭周邊海域），辦理「小小魚苗回大海：海洋永續與食魚教育」活動，結合水產種苗放流與親子體驗課程，讓幼兒及家長透過實際參與，認識海洋資源保育的重要性，由鄉長陳振中、種苗繁殖場場長柯志鴻、蔡清續議員辦公室主任蔡清謀領軍放流。

此次活動邀集湖西鄉立幼兒園師生及家長約80人參與，並由澎湖縣水產種苗繁殖場提供專業支援，包含現場安全宣導、海洋教育解說及放流作業指導。活動內容除介紹常見海洋生物及其棲地特性外，亦透過食魚教育及互動問答，引導學童理解海洋資源與日常生活之關聯。

請繼續往下閱讀...

陳振中表示，海洋教育應從小扎根，透過親子共同參與的方式，不僅能提升學童學習興趣，也有助於將保育觀念延伸至家庭生活。此次活動特別規劃親子分組放流體驗，由幼兒與家長共同完成放流作業，在專業人員指導下，將虎斑烏賊、斑節蝦、銀塔鐘螺及馬糞海膽等種苗，各自放流至適當棲地。

柯志鴻表示，此次活動放流總數約105000尾（顆、隻）種苗，包括虎斑烏賊3500隻、斑節蝦10萬隻、銀塔鐘螺1000顆海膽200顆，惟放流作業並非隨意進行，而係依現地環境條件及潮間帶空間規模進行評估後，採取控量方式辦理。因此馬糞海膽放流以200顆為上限，銀塔鐘螺以1000顆為原則，其餘物種亦依棲地適宜性及相關規定調整，以避免對環境造成負擔並維持生態平衡。

湖西鄉長陳振中與種苗繁殖場長柯志鴻，共同在深水區放流海膽。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法