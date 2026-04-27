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    首頁 > 生活

    高雄GO偏鄉共乘4年減碳114噸 1.2座凹子底公園整年吸碳量

    2026/04/27 15:23 記者黃良傑／高雄報導
    高雄GO偏鄉共乘服務4年來減碳114噸，相當於1.2座凹子底森林公園整年吸碳量。（高雄市交通局提供）

    高雄GO偏鄉共乘服務4年來減碳114噸，相當於1.2座凹子底森林公園整年吸碳量。（高雄市交通局提供）

    高市交通局在偏鄉地區推動「幸福共享高雄GO」服務已邁入第五年，透過共乘機制取代部分私人運具使用，除達成旗美山城交通平權目標，4年來還減碳了114噸，交通局直呼一舉兩得。

    交通局表示，偏鄉長者及小孩原以私人運具接送，碳排量偏高，高雄GO自111年開始逐步擴展至杉林、六龜、內門、甲仙、茂林、桃源及那瑪夏等區，透過媒合平台與在地多元車輛的彈性調度，提供點對點共乘服務，有效滿足偏鄉居民就醫、就學、就養及採買等日常交通需求，也大幅減少交通碳排放量。

    隨著今年桃源及那瑪夏區正式通車後，順利達成旗美山城交通平權目標，高雄GO不僅提升交通便利性，也在環境永續上展現成果，交通局統計至2026年3月底，累計減碳量已達114噸，相當於1.2座高雄凹子底森林公園一整年的吸碳量，展現偏鄉公共運輸轉型的ESG價值。

    交通局提醒，高雄GO採預約制，營運區域內可自由選擇上下車地點，民眾可就近至區公所、戶政事務所、里辦公處、醫療院所、學校及社區據點等場所預約搭乘，也可撥打免付費專線0800-660-696，或透過LINE官方帳號「高市交通局高雄GO」進行叫車。

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