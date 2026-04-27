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    首頁 > 生活

    苗縣9千個廢棄床墊 將分4區集中去化處理

    2026/04/27 15:33 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣有9千個廢棄床墊，將分4區集中以機械去化處理，預計下半年開始執行。（圖由苗縣府環保局提供）

    苗栗縣有9千個廢棄床墊，將分4區集中以機械去化處理，預計下半年開始執行。（圖由苗縣府環保局提供）

    苗栗縣政府今（27）日召開縣務會議，針對各鄉鎮市廢棄床墊去化問題，苗栗縣政府環保局指出，經勘查苗栗市公所作法，決定委託民間機構，採苗北、苗中、苗南、通苑分區方式集中處理，估計每天可處理500床，全縣預計20個工作天可完成，將待發包後，於下半年開始執行。

     

    為解決各鄉鎮市廢床墊去化問題，縣長鍾東錦日前指示環保局參考苗栗市公所辦理廢棄彈簧床去化作法，並研商全縣統一作業方案，盼有效達到去化目的，也減輕清潔隊員之工作負荷。

    環保局長沈鳳臺說明，全縣18鄉鎮市去年產出的廢床墊約9000床，平均每月約有750床，換算下來每年大約有360噸的床墊面臨處理問題。目前除部分公所委託民間資源回收場回收外，其餘為公所清潔隊現有人力或易服勞役人員以機具或人工進行拆解作業，但礙於各公所人力不足及缺乏去化設備，導致各掩埋場之廢床墊暫置量逐年增加；這些體積龐大、拆解不易的床墊，過去一直是清潔隊環境維護工作量能的負擔。

     

    沈鳳臺表示，屆時將在苗北、苗中、苗南、通苑4區各擇定一個集中場所，鄰近鄉鎮市再依指定時間清運到指定地點，透過高效率機械化處理方式，估計每天可以處理500床，全縣預計20個工作天可完成去化，將待發包後，於下半年開始執行。

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