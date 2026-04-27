勞動部「五五就業」助攻 退役職業軍人成功跨域轉身

耀仁在勞動部「五五就業促進獎勵」協助下，成功跨域轉職。（雲嘉南分署提供）

原任軍隊主計主管的耀仁擁有碩士學位，在孩子滿3歲時，決定卸下職業軍人身分，陪伴在孩子身邊，年逾45歲的他在勞動部「五五就業促進獎勵」協助下，成功跨域轉身，現為營新醫院會計室課長，迄今就職已滿1年，在專業崗位上找回自我價值，更領到6萬元就業獎勵金。

此外，醫院方面提出彈性調整工作時間及家庭照顧協助措施的友善方案，也領到3萬6千元雇主獎勵。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，「五五就業促進獎勵」是針對離開職場超過3個月、年滿55歲以上或年滿45歲且依法退休者，提供最高6萬元的勞工就業獎勵，鼓勵其投入或續留職場、發揮經驗優勢，協助中高齡穩定就業；並透過補助雇主職場支持輔導費，促使企業強化人力運用、優化職場環境。

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劉邦棟指出，勞動部自4月10日針對「五五就業促進獎勵」進行優化調整，包括領取就業獎勵所需的受僱期間，從90日縮短至30日；且考量彈性工時趨勢，55到64歲者，每月工資達最低工資1/3，即可請領3500元，65歲以上者，每月工資達最低工資1/4，可請領2500元獎勵金。

另外，新增納入「定期契約」，放寬勞工從事職缺的契約形式，增加就業選擇；為鼓勵非自願離職者持續求職，符合該項措施的勞工，經公立就業服務機構推介就業後，若遭雇主非自願離職，可依原本「離開職場3個月以上」的身份繼續適用，不用重新計算失業時間。

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