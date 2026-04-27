日月潭「紫金」花海大爆發！ 10公頃金針花、馬鞭草超壯觀

日月潭風景區頭社活盆地金針花、馬鞭草「大爆花」，今年花田佔地10公頃，呈現壯觀「紫金」花海。（記者劉濱銓攝）

日月潭風景區最近受惠鋒面降雨，環潭地區的頭社活盆地金針花、馬鞭草，現已滿開「大爆花」，今年花海佔地10公頃超壯觀，白天在陽光照射下，讓金橘、粉紫花朵更加豔麗，遠方山巒還有叢叢白色油桐花，令賞花更加有看頭，最佳觀賞期可到5月底。

當地農友表示，去年頭社金針花田首度試種馬鞭草，由於當地活盆地泥炭土相當肥沃，讓馬鞭草生長與開花都很茂盛，今年擴大範圍，並與金針花交錯種植，最近受惠幾波鋒面降雨，讓花朵愈開愈好，呈現出盛大夢幻的「紫金」花海，目前正值盛開期，賞花可到5月底，若後續再有雨水，花期則可到6月中。

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日月潭風景區管理處表示，環潭地區頭社過去金針花海相當知名，是遊客搭船遊湖之外，也會安排的旅遊景點，尤其今年還增添更盛大的馬鞭草花海，讓橘色金針花海變得更繽紛、有層次，民眾若到日月潭，也可安排緊鄰潭區的周邊遊程，感受不一樣的日月潭旅遊體驗。

日月潭頭社金針花田擴大種植紫色馬鞭草，讓花海變得更加繽紛、有層次。（記者劉濱銓攝）

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