台灣之光！嘉義選手吳彬愷 勇奪日本京都府知事盃舞蹈賽冠軍

吳彬愷披上國旗，為台灣爭光。（圖由翁仲德提供）

由舞蹈老師翁仲德創立培訓的「嘉義愛舞」拉丁舞團，日前至日本進行集訓，並參加京都府知事盃舞蹈比賽，15歲選手吳彬愷擊敗各國菁英選手，奪得世界公開組單人組世界冠軍，為台灣爭光。

翁仲德培訓嘉義愛舞拉丁舞團，長期培訓兒童、青少選手，曾在「中華民國舞蹈運動總會積分聯賽」獲得14歲組以下拉丁隊形舞全國冠軍，在全民運舞蹈運動項目為嘉義縣奪得5金1銀，獎牌數量14面金牌、1面銀牌，創下嘉義縣單項委員會獎牌、獎金紀錄。

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2年1次的全民運將在10月舉辦，為訓練選手，翁仲德帶隊前往日本與前世界冠軍Joanna Leunis展開6天集訓，提高選手水平，在京都府知事盃舞蹈比賽中吳彬愷更奪單人組最高組別的世界冠軍。

翁仲德表示，出國費用龐大，特別感謝林西昌及蔡慧美提供日本民宿供選手無償使用，以及感謝蔡佳靜、翁紹偉（長佳成工程資訊整合有限公司）資助台灣優秀的選手，讓選手在訓練、參賽時無後顧之憂，支持下一代的教育，讓教育賦予生命力。

翁仲德說，今年日本京都府知事盃有世界各國選手參賽，吳彬愷奪世界公開單人組世界冠軍，舞團成員吳彬愷及韋思綺（台北WE Dance選手）業餘新星獲得拉丁季軍，張晏慈獲得世界15歲單人組亞軍，翁逸銘獲得4至8歲組亞軍，蔡螢利獲得9至12歲組冠軍，張家瑜獲得9至12歲亞軍。

翁仲德表示，跨國移地訓練、參賽工程浩大，近年嘉義縣深耕舞蹈運動，人數、選手程度超越六都，讓嘉義縣選手因專長、才藝看見世界，也讓世界看見台灣，成為最好的國民外交，並感謝嘉義縣政府以及嘉義縣體育會理事長翁聰賢長期支持，讓嘉義縣運動蓬勃發展。

台灣選手吳彬愷參加京都府知事盃舞蹈比賽奪冠。（圖由翁仲德提供）

舞蹈老師翁仲德（後排右2）帶領「嘉義愛舞」拉丁舞團赴日本參賽獲得佳績。（圖由翁仲德提供）

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