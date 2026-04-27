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    天后派對苑裡啟航！彩繪稻田、土地公擲筊挑戰、巨型扭蛋機好禮拿不完

    2026/04/27 14:50 記者蔡政珉／苗栗報導
    天后派對苑裡啟航，圖為精彩活動內容。（苑裡鎮農會提供）

    天后派對苑裡啟航，圖為精彩活動內容。（苑裡鎮農會提供）

    苗栗縣苑裡鎮稻作面積全縣第一，素有「苗栗穀倉」之稱。苑裡鎮農會也研發稻田彩繪技術，成為苑裡觀光亮點。今年一期稻作的稻田彩繪，苑裡鎮農會呼應媽祖信仰，將彩繪媽祖婆圖案，更自5月1日至5月3日於苑裡鎮愛情果園舉辦天后派對，邀請鄰近海線9間宮廟媽祖婆，更有多項農特產與趣味活動。

    苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞說，將於30日設紅壇迎接媽祖，並邀請鄰近國小學生為媽祖婆祝壽，9間知名媽祖廟則包括大甲鎮瀾宮、​白沙屯拱天宮、​苑裡慈和宮、​苑裡慈護宮、​房裡順天宮、​通霄慈惠宮、​通霄慈后宮、​後龍慈雲宮、​竹南后厝龍鳳宮。

    鄭年鈞指出，正式活動則自5月1日開始，屆時今年一期稻的彩繪稻田將正式揭開今年彩繪的媽祖圖樣，遊客只要登上觀景台，便能俯瞰這幅融合了在地產業文化與信仰溫度的巨型彩繪圖騰。

    另外，在果園土地公前，民眾可以誠心祈願並參加「擲筊挑戰」，擲出的聖筊越多，能帶回的好禮就越豐富；園區更佈置時下熱門的「凸面鏡打卡裝置」，特殊的廣角視覺吸引攝影愛好者目光；遊客也能到巨型扭蛋機前試試手氣，帶走限量的驚喜禮物。

    活動除農特產品嘗、食農教育，更有農機體驗，讓遊客更了解「盤中飧」的粒粒皆辛苦。

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