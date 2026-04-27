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    2026蘭陽媽祖文化節敲定10/2登場 「三媽盛會」最大亮點

    2026/04/27 15:00 記者江志雄／宜蘭報導
    2026蘭陽媽祖文化節敲定10月2日起一連舉辦3天。（圖由宜蘭縣府提供）

    2026蘭陽媽祖文化節敲定10月2日起一連舉辦3天。（圖由宜蘭縣府提供）

    2026蘭陽媽祖文化節，仍由南方澳進安宮主辦，宜蘭縣代理縣長林茂盛今天（27日）到廟獻香祈福，宣布今年活動10月2日起一連舉辦3天，以「女神海陸行．眾神護蘭陽」為主題，邀請各地媽祖齊聚宜蘭，展現團結共融文化力量。

    蘭陽媽祖文化節2019年開辦後，逐漸成為宜蘭縣年度宗教文化盛事，本屆最大亮點是「三媽盛會」，力邀西螺福興宮、北港朝天宮與南方澳進安宮媽祖會合，一起加入遶境行列，形同跨縣市宗教交流。

    宜蘭縣政府指出，活動首日從南方澳漁港搭船出發啟動海上巡安，繞行龜山島後在頭城烏石港上岸，沿著宜蘭縣境的省道台9線步行南下，沿途發放平安符，最終返回南方澳進安宮辦理回鑾科儀，為地方祈福。

    縣府表示，蘭陽媽祖文化節透過海上及陸上遶境巡安，展現媽祖守護地方、眾神共佑蘭陽的文化意涵，打造代表宜蘭的宗教節慶品牌，讓大家感受媽祖信仰守護地方的深厚底蘊。

    南方澳進安宮去年首度主辦蘭陽媽祖文化節，帶動活動熱潮，今年再度接下重任，擴大整合各地媽祖信仰資源，升級辦理規模與文化內涵，希望進一步提升活動能見度及參與度。

    「三媽盛會」成為今年蘭陽媽祖文化節大亮點。（圖由宜蘭縣府提供）

    「三媽盛會」成為今年蘭陽媽祖文化節大亮點。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（中）今天到活動主辦宮廟南方澳進安宮獻香祈福。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（中）今天到活動主辦宮廟南方澳進安宮獻香祈福。（圖由宜蘭縣府提供）

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