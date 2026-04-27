五一勞動節全台工會串聯上街抗議 要求調高6％勞退提撥率

五一勞動節全台工會串聯上街抗議 要求調高6％提撥率，高雄市產業總工會先暖身集結高喊、爭取。（記者黃良傑攝）

面對物價高漲的年代，勞工退休金將無法維持未來通膨，引發勞工恐慌與憂慮，高雄市產業總工會今（27）日帶領許多工會集結行政院南服中心，高呼「勞退要提高，退休才有保」！強調勞退新制已施行20年，資方提撥6％已無法維持勞工退休生活，五一勞動節將發動大規模抗爭。

勞動節遊⾏將兵分兩路，包括全國場與⾼雄場同步舉⾏，針對全體勞工最關心的退休保障，也著重受淨零碳排政策影響的在地聲音；全國場由「全國產業總工會」理事長戴國榮擔任總領 隊，並由「臺灣工人鬥陣總⼯會 」曲 佳雲副理事長、「台北市產業總工會」理事長邱奕淦擔任總指揮。

請繼續往下閱讀...

⾼雄場由「⾼雄市產業總工會」林順基理事長帶隊，提出「勞退要提⾼，退休才有保」訴求，強調勞退新制實 施已20年，⽬前6%的提撥率已無法維持物價⾼漲下勞工的退休基本⽣活所需 。

林順基表示，勞保局今年2月統計數字，勞保老年年金去年共187.09萬人領取，平均每人僅領取約1.9萬元，勞退金部分，選擇勞退金月領的勞工每人平均僅可領取約6332元，等於勞工退休後每月僅有約2.5萬元，但台灣平均每人每月消費支出要2.3萬元，北市更高達3.2萬元，再者65歲以上老人平均每人每年醫療費用為7.6萬元，平均每個月近6500元，是29歲以下族群的6.4倍，比對目前的退休金，已完全無法維持退休生活所需。

台灣石油工會第一分會常務理事陳文崑表示，勞退新制上路後，政府原承諾實施10年要檢討跳票了，迄今已20年，依目前通膨情況，未來退休金嚴重不足等問題也愈發嚴重，勞工已忍無可忍，不能也不願再等了，五一勞動節將走上街頭，要求朝野立委應提案修法，調高6％提撥率，讓勞工退休生活得到改善。

五一勞動節全台工會串聯上街抗議 要求調高6％提撥率，高雄市產業總工會集結其他工會高喊、爭取。（記者黃良傑攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法