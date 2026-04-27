長榮航空第2波徵才！ 招募地勤「大學起薪43K起」

長榮航空今天（27日）宣布，正式啟動第2波人才招募計畫，將招募8項不同職類地勤人員，釋出數十名職缺。（圖由長榮航空提供）

因應新機引進、未來航網布局，長榮航空今天（27日）宣布，正式啟動第2波人才招募計畫，將招募8項不同職類地勤人員，釋出數十名職缺，大學畢業起薪4萬3千元起，報名日期自即日起至5月3日止，邀請懷抱航空夢的優秀人才把握機會加入長榮航空大家庭的行列！

長榮航空表示，此次將招募8項不同職類地勤人員，釋出數十名職缺，包含客服人員、顧客關係與服務品質管理人員、簽派/航技人員、財務人員、個人資料管理人員、航空保安管理人員、航機工程師及職業安全衛生人員，報名日期自即日起至5月3日止，有意報考者請至長榮航空網站完成線上報名。

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薪資議定部份，長榮航空指出，大學畢業起薪4萬3千元起，如具有專業證照或相關經驗者，則將個別議定。錄取後將依招募職類及個人專業背景分配至桃園機場、松山機場及桃園南崁總公司等工作地點，預計今年7～8月分梯報到，未來也將依據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，提供海外歷練機會，期吸引背景更多元的優秀人才加入。

長榮航空今天（27日）宣布，正式啟動第2波人才招募計畫，將招募8項不同職類地勤人員，釋出數十名職缺。（圖由長榮航空提供）

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