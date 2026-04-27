台南東山也產茶！黃偉哲：台南茶誕生

台南也有產茶，市長黃偉哲（右三）到東山區南勢山區的茶之魔手茶園，宣布東山茶葉進入採收期。（記者楊金城攝）

台南東山除了咖啡也產茶，市長黃偉哲今天（27日）出席東山區南勢山區的茶之魔手茶園，宣布東山茶葉進入採收期，他說，「台南茶」的誕生具有指標意義，將協助業者從手搖飲市場未來朝高端精品市場發展，並積極拓展國際通路。

黃偉哲表示，台南過去並無茶產業，業者投入與政府技術輔導下，在東山淺山成功種植並採收茶葉，突破海拔高才能種茶的既有印象，讓台南正式加入台灣茶產業版圖，成果得來不易，南勢地區屬礫石層地質，排水良好、土壤條件適中，具備種茶的潛力，茶葉可望與東山咖啡、青皮椪柑並列特色農產。

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南市農業局長李芳林指出，茶飲品牌「茶之魔手」經農業部茶及飲料作物改良場南部分場技術輔導，以友善耕作在東山區栽種茶葉面積達15公頃，首批採收品種「四季春」茶菁達480公斤，並透過意精研有限公司獨創技術精製成紅茶，包裝成限量「東山鴻運」紅茶禮盒，贈予市府交流推廣，共同展現台南農業實力。

農業局說，「四季春」茶樹以「四季採摘」得名，屬於耐熱、生長快速的茶種，四季春在台灣常見製成青茶（半發酵的烏龍茶），依不同的加工方式可製成綠茶、烏龍茶、紅茶或其它茶類。其中，紅茶的滋味甘醇不苦澀，帶有清新花果香，溫熱飲用，風味更佳。

農業局說，將持續輔導茶園落實「生產、製作、銷售」一條龍的在地經營，兼顧環境永續與食品安全，逐步建立在地品牌特色與市場競爭力。

台南市長黃偉哲展示首批四季春茶製成的「東山鴻運」紅茶禮盒。（記者楊金城攝）

首批四季春茶製成的「東山鴻運」紅茶。（農業局提供）

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