母親節手作康乃馨音樂鈴 劉美芳送愛弱勢家庭

新北市議員劉美芳（右二）結合民間團體，共同舉辦母親節手作活動。（圖由劉美芳提供）

母親節即將到來，新北市議員劉美芳服務處結合救國團新北市板橋區團委會、新北市關懷婦幼協會、新北健言社等民間團體，共同舉辦母親節DIY活動，吸引近百位民眾參與，共同製作「康乃馨音樂鈴」，成品將轉贈單親、低收入及弱勢家庭，傳遞節慶溫暖。

手作活動邀請徐如玉指導，帶領民眾製作蛋糕造型音樂盒，搭配象徵母愛的康乃馨，並以草莓、珍珠等元素點綴，作品精緻且富含情感，現場氣氛溫馨，參與者一邊動手創作，一邊分享與母親之間的點滴故事。有民眾表示，親手製作的禮物更具意義，也更能傳達心中的感謝。

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此外，活動串聯新北市社會局資源與在地團體力量，展現公私協力推動婦幼關懷的成果。社會局長李美珍指出，透過深入社區的節慶活動，不僅能強化在地支持網絡，也有助於落實對單親、低收入及弱勢家庭的預防性關懷，進一步補強社會安全網，讓照顧更加即時且具溫度。

劉美芳說，基層服務的核心在於貼近民眾需求，透過手作活動不僅能凝聚社區情感，更能將節慶轉化為實際的社會關懷行動。這批康乃馨音樂鈴將轉贈單親、低收入及弱勢家庭，落實社會關懷，讓愛從被需要變成能給予，成為支持彼此的重要力量。

新北市議員劉美芳（中）和民眾一起製作康乃馨音樂鈴。（圖由劉美芳提供）

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