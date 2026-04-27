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    首頁 > 生活

    打通古坑任督二脈 汪令堯獲頒首位榮譽鄉民

    2026/04/27 14:21 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣交通工務局長汪令榮獲頒古坑鄉首位榮譽鄉民。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣交通工務局長汪令榮獲頒古坑鄉首位榮譽鄉民。（記者黃淑莉攝）

    古坑鄉長林慧如今（27）日前往雲林縣府，頒發榮譽鄉民狀給雲林縣交通工務局長汪令堯。林慧如說，汪局長這幾年推動古坑交通建設與公共工程，對古坑鄉發展有很大助益，經鄉代會同意，成為首位古坑鄉榮譽鄉民。

    林慧如指出，汪令堯從工務處到改制交通工務局積極推動古坑交通建設與公共工程發展，去年水碓南橋改建新橋通車，縣長致詞時建議地方應頒發榮譽鄉民，她也支持，向鄉代會提案後，鄉代都同意，今天來頒發榮譽縣民狀及贈送「功在古坑貢獻卓著」獎座。

    九二一大地震重創古坑草嶺觀光，縣府2019年推動草嶺風華再現3部曲，陸續改善縣道149乙線4處髮夾彎，讓遊覽車可以通行、打通中斷20多年的縣道149甲線，縮短華山到草嶺車程約30分鐘、還有跨清水溪新橋梁現正施工中，還有完成水碓南橋改建，草嶺5處停車場等。

    汪令堯說，能獲得首位古坑鄉榮譽鄉民，他很感動及感謝，這些都是交工局團隊共同努力成果，未來會持續推動雲林各項建設，打造更完善的交通環境，促進地方發展。

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