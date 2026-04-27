楊梅休息站電動車自撞4死 運安會報告：交通工程未能緩和風險

去年1月25日1輛電動小客車駕駛員載著7名乘客，在國道1號楊梅休息站前自撞分隔島後起火，造成4人死亡、4人重傷。（資料照，桃園市消防局提供）

去年1月25日晚間7點25分，1輛租賃小客車駕駛員載著7名乘客，在國道1號楊梅休息站前自撞分隔島後起火，造成4人死亡、4人重傷。國家運輸安全調查委員會公布調查報告指出，該車輛事故時超速，可能有使用先進駕駛輔助系統（ADAS），未能即時辨識標線，駕駛員也未立即警覺所致，加上交通工程未能緩和風險釀禍。

運安會表示，依據事故車輛行經穿越性匝道仍維持約100公里／小時均速、事故駕駛員在撞擊前2秒煞車反應、事故駕駛員過往在高速公路上使用ADAS習慣，以及專案調查小組實車測試偏駛路徑與事故車輛近乎相同等情況，因此事故發生時可能有啟用ADAS功能。

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運安會指出，在事故車輛ADAS功能可能啟動情況下，未能即時辨識標線而自動解除並開始偏離車道，此處速限為60公里／小時，但事故車輛當時以約100公里／小時車速行駛；而駕駛員未能立即警覺並修正行駛方向及啟動煞車，使得在未及時減速的情況下撞擊分隔島。

運安會強調，不論事故駕駛員是否有啟用ADAS功能，皆無法免除專注駕駛、注意路況與速限，以及隨時接手主導車輛操控的義務；尤其車輛行經易有車輛匯入及匯出休息站出入口匝道時，道路設施及車流狀況相較於高速公路主線更為複雜，駕駛人應隨時警覺介入車輛操控，以因應突發狀況。

運安會表示，由於五楊高架段南向終點內外車道皆為直線車道，內側車道直接銜接穿越性匝道，外側車道直接銜接楊梅休息站入口匝道，駕駛人較不易察覺自身已進入匝道。此外，駕駛人由五楊高架段以限速100公里／小時速度行駛至終點出口匝道時，需短時間觀察密集出現的標誌、標線訊息，並隨即需判斷後續行駛路線，可能增加駕駛人認知負荷。

運安會表示，當駕駛人出現超速、過度依賴自動駕駛輔助系統或精神不濟等情形時，反應時間可能不足，易進一步向右偏離車道。另該短曲線末端至右側分隔島鼻端距離僅約20公尺，且匝道右側路肩寬度同為0.5公尺，整體道路幾何配置對車輛操作較為不利，而交通工程設施亦未能有效緩和上述風險。

運安會也表示，事故車輛載運人數超過核定數額，造成車內被動安全配備於車輛自撞時，即使在作動與使用下無法有效發揮保護乘員效果，且該車輛使用時未依規定配置安全椅，可能降低車內幼童乘員保護及生還機率。

運安會指出，現今配備有ADAS的車輛日漸普遍，但交通部對ADAS宣導管理措施，未明定小客車租賃業者應對承租人進行ADAS相關宣導，在車輛承租過程中若未有完善的專業資訊傳遞，承租人可能無法有正確使用觀念、了解ADAS偵測與作動限制，會增加過度依賴輔助系統可能，增加事故發生風險。

運安會建議交通部，應加速導入道路安全檢核或道路安全檢查機制，明定道路交通系統工程各生命週期階段，進行安全檢查項目及相關規範並落實執行，完整提升道路交通安全。再者，除對車輛製造商、代理商等汽車銷售端宣導先進駕駛輔助系統功能及限制外，也應將小客車租賃業納入相關宣導對象，確保租賃車輛駕駛人瞭解所租車款功能特性與使用限制。

運安會建議高公局，於新建道路工程或重大道路設施改善計畫中，導入道路安全檢核機制，主動辨識道路規劃、設計交通安全潛在風險，如短曲線、路肩不足及動線複雜等，並透過道路幾何線形及交通工程設施等進行改善，以提升整體道路交通安全。

運安會也建議公路局，應加強宣導車輛應依核定乘載人數使用，避免超載情形發生，並提醒民眾依規定為幼童配置及使用兒童安全座椅，以提升乘員於事故發生時保護效果。

針對朝陽小客車租賃股份有限公司部分，運安會建議，在與承租人之交車流程中，加入向承租人說明及宣導使用ADAS注意事項程序並留下相關文件紀錄，以確保承租人確實瞭解系統功能及限制。

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