苗栗建國國中黃國哲 指揮歌聲點亮偏鄉學子微光

建國國中主任黃國哲（前排右） 指揮歌聲點亮偏鄉學子微光。（校方提供）

苗栗縣立建國國中學校合唱團近年屢獲全國特優佳績，包括日前舉辦的鄉土歌謠全國決賽包攬「台灣台語系」與「台灣客語系」國中組雙特優佳績這份榮耀背後，更是學務主任黃國哲深耕、陪伴學子找回自信的成果，黃國哲個人也榮獲今年苗栗縣SUPER教師國中組首獎肯定，黃國哲5年來率領合唱團累積12座全國特優獎座，讓原本沉默的聲音，在全國舞台大放異彩。

黃國哲為國立臺北藝術大學音樂系研究所聲樂碩士，2015年投身教職，先後在雲林縣麥寮高中、苗栗縣西湖國中任教，110學年度轉任建國國中；黃國哲回想起曾帶領一名因家庭變故陷入低潮的學生加入合唱團，透過團體的溫暖與樂句的共鳴，讓孩子逐漸走出陰霾，重新綻放笑容。

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至於在西湖國中服務的偏鄉歲月，黃國哲「用行動補位」更在假日親自接送學生返校練習，中午甚至挽起袖子與學生一同下廚。這份超越師生的深厚情誼，化作舞台上紮實的底蘊。

「這份榮耀屬於所有孩子。」黃國哲謙虛地說，教育的價值不在於成績，而在於看見孩子的微光。只要給孩子一個舞台，他們就能在人生的道路上勇敢發聲，走出屬於自己的路。

建國國中校長方麗萍讚許，黃國哲以音樂為起點，長年深耕學生學習與品格教育，無形中改變孩子的生命視野，不只是在指揮台上發光，更是在孩子人生路上穩穩地陪伴，這份堅持正是教育最珍貴的力量。

建國國中主任黃國哲（前排右） 指揮歌聲點亮偏鄉學子微光。（校方提供）

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