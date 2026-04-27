瑞典皇家科學院院士訪台 鄭英耀盼促進台瑞高教更緊密合作

教育部邀請瑞典皇家科學院院士Christina Moberg（右六）訪台，教育部長鄭英耀（右五）盼促進台瑞高教更緊密的合作。（圖由教育部提供）

為深化台灣與國際頂尖學界交流，教育部邀請瑞典皇家理工學院（KTH）終身榮譽教授Christina Moberg（克里斯蒂娜．莫伯格）近日訪台，教育部長鄭英耀於會面時表示，Moberg兼具瑞典皇家科學院及瑞典皇家工程科學院院士身分，學術成就卓著，期盼透過此次訪台交流，未來能在Moberg的協助下，促進台灣與瑞典高等教育機構建立更緊密的合作關係，深化雙邊學術交流與人才培育。

教授Moberg在台灣的期間，參訪中央研究院、國家科學及技術委員會、台北醫學大學及長庚大學等機構，教育部國際司科長郭玲如說明，此次訪台以「與國際頂尖學者對話」為主軸，盼藉由教授Moberg豐富的研究與學術經驗，為台灣高教體系帶來新的觀點與啟發，進一步強化學術研究能量與國際合作機會，促進高教國際連結，並激發師生投入前瞻研究的動能。

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郭玲如也表示，教授Moberg為有機化學領域的重要學者，長期專注於不對稱金屬催化研究，致力於發展高選擇性的合成方法，並深入探討對稱性在不對稱反應中的作用及自適應配體設計，其研究成果不僅對藥物合成及材料科學具有重要貢獻，也在國際學界享有高度聲譽。她曾提出「次要對映體回收」方法，並獲瑞典科學院戈蘭・古斯塔夫松獎及烏普薩拉大學烏拉和斯蒂格、霍爾姆奎斯特獎等多項肯定。

鄭英耀於會面時表示，教授Moberg學術成就卓著，期盼透過此次訪台交流，提供台灣高教環境更多建議，並鼓勵國內大學強化與國際學術聯盟合作，例如國家重點領域國際合作聯盟（UAAT）等機制，拓展跨國研究網絡。

郭玲如說明，目前在台瑞典學生共165人，其中學位生10人、非學位生155人；台灣赴瑞典就學學生則為149人，雙方大專院校已簽署110件學術交流協議，顯示台瑞學術往來基礎穩固，未來將持續推動台瑞高等教育合作，透過引進國際學者與深化交流平台，提升台灣學術研究能見度與競爭力，並促進國際人才流動，打造更具全球視野的高等教育環境。

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