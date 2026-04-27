新北油桐花盛開 土城3處景點就近賞五月雪

桐花隨風飄落，點綴在石階與泥土之間，為健行過程增添幾分詩意與驚喜。（圖為新北市客家局提供）。

春末初夏正是油桐花開季節，滿開時有如靄靄白雪布滿山頭，隨風搖曳飄落，就像下雪般浪漫，新北市政府景觀處推薦3處土城熱門賞桐景點，包括桐花公園、承天禪寺、太極嶺，民眾不用大老遠開車前往山區，鄰近都會區也能欣賞油桐花盛開美景，規劃愜意輕鬆的小旅行。

景觀處表示，土城區賞桐景點首推土城桐花公園，只要從永寧捷運站轉乘公車至南天母廣場站即可抵達，交通便利。桐花公園位於天上山的半山腰，占地約7公頃，種植約百株廣東油桐，園區內步道平緩好走，沿途桐花如雪片般隨風飄落，鋪成柔軟的花毯，讓人忍不住放慢腳步，享受季節限定的雪白浪漫，適合親子同遊或三五好友相約踏青，也是都市人短暫遠離喧囂的秘境。

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此外，靜謐莊嚴的承天禪寺也是土城的賞桐熱點，承天禪寺步道全長約3.7公里，寺院周圍群山環繞，桐花點綴其間，交織成一幅清新脫俗的景致，民眾不妨放慢步伐，感受大自然的寧靜與內心平和，讓身心靈都獲得洗滌。

景觀處指出，喜歡健行與挑戰的民眾，別錯過土城太極嶺步道，位於土城冷水坑休閒公園內，林木茂密且擁有豐富自然生態，每到桐花盛開時節，走在山徑間可見白色花朵隨風飄落，點綴在石階與泥土之間，為健行過程增添幾分詩意與驚喜，登高遠望時，可欣賞山間綻放於樹梢的雪白油桐花，還能俯瞰土城市區景色，令人心曠神怡。

景觀處長林俊德表示，建議民眾搭乘大眾運輸前往賞花，山上氣候多變且濕度較高，健行時應穿著止滑的鞋子，避免步道潮濕而滑倒。若想即時瞭解新北市各地花況，可追蹤FB「賞花快報」粉絲專頁。

走在土城太極嶺山徑間，可見桐花隨風飄落，鋪成一道浪漫的雪白花毯。（圖由新北市景觀處提供）

登上土城太極嶺，可欣賞山間綻放於樹梢的雪白油桐花。（圖由新北市景觀處提供）

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