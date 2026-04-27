攜手聯大推動淨零綠領人才培育 苗縣府加碼不限名額

苗栗縣長鍾東錦（左）與國立聯合大學校長侯帝光簽署MOU，共同推動淨零綠領人才培訓計畫。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府環保局因應全球邁向2050淨零排放趨勢，推動今年度淨零綠領人才培育補助計畫，今（27）日由縣長鍾東錦與國立聯合大學校長侯帝光簽署MOU，合作推出青年綠領人才培育及補助措施，主要補助縣內30歲以下的大專院校在學學生、12000元的學費，因環境部及苗縣府補助，只要自付3000元，原本今年僅補助30人，鍾東錦也宣布加碼不限人數，鼓勵在地大專學子投入淨零轉型與綠色產業發展。

苗縣府環保局長沈鳳臺指出，綠領人才是指專注於環境保護、再生能源及減碳與永續發展的專業人士，從去年下半年開始，企業招募綠領人才的缺口持續擴大，因此與國立聯合大學共同推動淨零綠領人才培育計畫，結合中央課程資源與地方推動策略，採取「培訓、測驗、補助」一條龍機制，協助縣內大專學子，以及就讀縣內大專院校的學生，從基礎學習到能力驗證，提升與產業接軌的戰力。

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鍾東錦表示，淨零轉型不僅是環境責任，更是經濟發展的新契機，未來產業將朝向低碳、數位與永續並進，青年若能及早培養相關能力，將在就業市場中占據領先優勢，鼓勵符合資格的大專學子參與學習。

環保局指出，聯大將於5月23日開課，相關開課資訊，可至環境部「綠領人才資訊平台」查詢，至於低收及中低收入戶、身障人士，學費則由中央全額補助。

苗栗縣政府與國立聯合大學共同合作，推動淨零綠領人才培訓計畫，鼓勵在地大專院校學子踴躍參與。（記者張勳騰攝）

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