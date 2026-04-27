突破20年僵局！大新竹輕軌紅藍線整合 可行性研究推進中

突破20年僵局！大新竹輕軌紅藍線整合可行性研究刻正推進中。（市府提供）

過去大新竹輕軌計畫因縣市路線各自表述，難以發揮路網綜效，不符合中央審查期待，遭中央審查退回要求縣市路線整合。市長高虹安拜會行政院協調交通部補助，上月完成決標。

高虹安表示，竹市府與新竹縣政府、科學園區管理局及科學園區公會達成共識，啟動「新竹縣市輕軌紅、藍線整合可行性研究」。目前已責成交通處與規劃團隊，以116年完成可行性研究報告並提送交通部審查為目標，加速改善大新竹地區的交通現況。

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「這是20年來最接近成功的時刻。」她表示，透過市府團隊拜會新竹縣、工研院、清大、陽明交大及科學園區等單位，並與縣府及園區公會簽署合作備忘錄（MOU），縣市攜手合作已成為共識，確保未來紅、藍線銜接的技術一致性，更有助於縮短整體規劃與後續興建的期程。

交通處說明，過去雖曾推動新竹輕軌紅線（新竹車站至新莊車站），「但在111年送審時，委員均認為應納入縣市整合、延伸至高鐵及機廠共用等議題，導致計畫被交通部退回」。高市長上任後突破過去縣市難以共事的阻礙，因整合案研究範圍擴大，市府於114年積極向中央爭取專案補助並獲准，顯示中央對目前縣市整合的規劃方向給予高度肯定。

市府指出，除了軌道建設的整合，市府聯合周邊縣市推動的「TPASS桃竹竹苗通勤定期票」已見顯著成效。TPASS自112年10月上路以來，從初期的百萬人次規模，成長至114全年度高達1,651萬人次，較前一年成長35%。其中，最受園區上班族與學生青睞的「竹竹方案」使用比率達42%，顯示市民已逐漸養成使用公共運輸的習慣，這對未來輕軌的運量培養具有決定性的正面意義。

交通處補充，為預先培養輕軌運量，竹市全電動先導公車已於113年12月上線，截至目前載客人次已突破50萬，成功建立起市區、科學園區及高鐵新竹站間的通勤習慣。115年市府更推出「公車創新大計畫」，包含電動公車最高補助99%、公共充電樁建設、司機薪資補貼、增設智慧站牌及候車亭等措施，盼透過「公車先行」策略，引導市民轉型使用大眾運輸，為未來輕軌通車後的營運基礎預作準備。

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