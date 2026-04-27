高鐵嘉義站助東石弱勢長輩搭高鐵 一圓出遊夢

高鐵嘉義站協助東石塭仔社區長輩搭乘高鐵出遊。（高鐵嘉義站提供）

高鐵嘉義站深耕在地，關懷社區弱勢長者，今天協助嘉義縣東石鄉塭仔社區發展協會20餘位年逾七旬弱勢及獨居的長者出遊，長輩首次搭乘高鐵前往高雄左營站，安排到蓮池潭散步，在微風中感受湖畔風貌。

塭仔社區發展協會理事長楊東堯表示，感謝台灣高鐵公司協助，讓長輩有機會走出熟悉的生活圈；今天出遊的長輩多數為獨居或經濟條件較為拮据，生活範圍常侷限於村里，為了這趟難得的旅程，特地換上珍藏許久、捨不得穿的衣服，帶著期待的心情整裝出發前往高鐵嘉義站；阿公開心說，活到這把年紀，沒想過還有機會搭高鐵，「真的揪甘心ㄟ！」，長輩展現對生活的熱情，溫馨動人。

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高鐵嘉義站表示，高鐵公司秉持「引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景，持續深耕在地，希望讓長輩們親身體驗高鐵的便捷、平穩與舒適，為人生增添珍貴回憶，未來將秉持回饋社會的理念，讓高鐵列車不僅是提供舒適便捷的交通運具，更是搭載夢想與希望的幸福列車。

能夠搭高鐵出遊，長輩非常開心。（高鐵嘉義站提供）

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